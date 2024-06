Eddig nem villantotta ki az agyarait a francia válogatott a labdarúgó Európa-bajnokságon, éppen ezért azt gondolhattuk, hogy a visszatérő Mbappéval a biztosan kieső Lengyelország ellen már szeretné megmutatni, miért tartják sokan a torna egyik favoritjának.

Az első percekben úgy is tűnt, hogy be tudja szorítani kapuja elé a lengyel csapatot Didier Deschamps együttese, de szép lassan Zileinskiék fel tudták oldani a nyomást. Sőt, a franciák kapusának is akadt dolga. A 19. percben aztán Kanté passzát követően Dembélé léphetett ki remek helyzetben, de Skorupski jól fogta a szöget, s a francia támadó egyenesen belerúgta a labdát pár méterről éles szögből.

A lengyelek nagyon ügyeltek arra, hogy Mbappé ritkán találkozzon a labdával, vagy ha meg is kaparintja azt, ne tudjon vele felgyorsulni. Ennek ellenére az első meccsen orrtörést szenvedő csatár többször is kísérletezett, egyszer még csapattársa elől is elrúgta a labdát, de a lengyel kapus minden próbálkozását hárította.

A szünet után már sikerült a franciáknak odaszegezniük a kapu elé a lengyeleket, de Skorupski remekelt. Az 57. percben viszont Dembélé összehozott egy büntetőt, amit Mbappé magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába.

A 72. percben aztán megvillant Lewandowski. Elvette a labdát Tchouamenitől, majd lapura tört vele. Végül 22 méterről szánta el magát a lövésre, de kísérlete elkerülte a kaput. Nem sokkal később aztán a lengyelek is büntetőhöz jutottak, de azt a lengyelek sztárja nagyon gyengén végezte el, s Maignan védett. A játékvezető viszont megismételtette a tizenegyest, s másodszorra már berúgta a jobb alsóba, s így egy ponttal búcsúztak a lengyelek.

Labdarúgó Európa-bajnokság

D csoport, 3. forduló

FRANCIAORSZÁG–LENGYELORSZÁG 1–1 (0–0)

Dortmund, Signal Iduna Park. Vezette: Marco Guida (olasz).

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouameni (Fofana, 81.), Kanté (Griezmann, 61.), Rabiot (Camavinga, 61.) – Dembélé (Kolo Muani, 86.), Mbappé, Barcola (Giroud, 61.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

LENGYELORSZÁG: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Skoras, 68.) – Szymanski (Swiderski, 68.), Lewandowski, Urbanski. Szövetségi kapitány: Michal Probierz.

Gólszerzők: Mbappé (58. – büntető), ill. Lewandowski (79. – büntető).