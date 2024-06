Cikkünk frissül!

Egy repülőjárat jelentős késése miatt idegeskednek az utazó magyar drukkerek

A Wizz Air ma délelőtti járata Dortmundba nem tudott elindulni Budapestről, és ez jelentős feszültséget okozott a labdarúgó-Eb-re utazó szurkolók között. A magyar válogatott első csoportmérkőzésén 15 órakor Kölnben lép pályára, kérdés, befutnak-e a drukkerek – írja a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában lévő kommentek szerint attól félnek, hogy nem érnek oda a magyar–svájci meccsre Kölnbe.

A történtek után a Wizz Air 10.16-kor a következő közleményt adta ki:

„A Wizz Air a mai napon Budapestről négy, Debrecenből egy szurkolói járatot indított Kölnbe a labdarúgó-Európa-bajnokság mai mérkőzésére. A repülőgépek hajnalban, a tervezett időben elindultak, és már meg is érkeztek a célállomásra. A légitársaság ma délelőtti, menetrend szerinti, Dortmundba tartó járata a nemzetközi légi közlekedési kapacitáshiányok miatt azonban csak késve tud elindulni, így azok a meccsre tartó utasok, aki a szurkolói járat helyett erre váltottak jegyet, a menetrendhez képest késve érkeznek Dortmundba. A Wizz Air munkatársai, ahogy mindig, úgy most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb késéssel érjenek oda az utasok a célállomásra, és a meccsre tartók mielőbb folytatni tudják útjukat Kölnbe is, hogy személyesen szurkolhassanak a magyar csapat sikeréért. A légitársaság a dortmundi menetrend szerinti járatával kapcsolatos kellemetlenségek miatt elnézést kér.”

Kitört a futball-láz Kölnben

A házigazda német labdarúgó-válogatott Skócia felett aratott müncheni 5-1-es győzelmével az Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek szintén otthont adó Kölnben is kitört a futball-láz a torna péntek esti nyitómeccse során.

A Rajna partján található Heumarkt téren, a kölni Dómtól alig néhány száz méternyi távolságban kialakított szurkolói zónában pénteken 21 órakor a szervezőknek ki kellett tenniük a megtelt táblát, a többezer négyzetméteres terület ugyanis zsúfolásig megtelt, javarészt német szurkolókkal.

A környező éttermekben és sörözőkben szintén többezres tömeg gyűlt össze, így aki nem jutott be a szurkolói zónába, és nem tudta az ott kihelyezett három óriáskivetítőn követni a meccset, az a közeli vendéglátóegységeket és az ottani televízókat választotta. A németek mellett svájci, skót és magyar szurkolók is jelen voltak, ez a négy csapat szerepel az A csoportban, és szombaton 15 órától a magyar-svájci összecsapást rendezik meg Kölnben.