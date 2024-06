Magyarország korrekorder válogatottja, a tatabányai, most 82 éves Szabó György is kint van Németorszégban, hogy szurkoljon a magyar válogatottnak a foci Eb-n. A Bányász egykori játékosa a nemzeti válogatott legidősebb debütálója volt a maga 37 évével 1979-ben. A németektől elszenvedett 2-0-s vereség után megkérdeztük tőle, mit gondol a meccsről és a kinti hangulatról, valamint Marco Rossiék esélyeiről.

Szabó György (balra) Dömötör Csaba államtitkárral (balról a harmadik) is találkozott Stuttgartban, a foci Eb-n

Fotó: Beck Zsuzsanna Judit / Forrás: Beküldött

Mint mondta, sok a negatív kritika nyilván, de megy a matek, „hátha még” a legjobb harmadikok között lehet esélye a továbbjutásra Szoboszlaiéknak. Ahhoz persze a skótokat meg kell verni!

– Drukkolni kell nagyon, már az is nagy dolog, hogy a csapat kijutott. Nagy az elvárás persze, mert itthon zsinórban jól szerepeltek, beállitva egy nívót. Meglátjuk, a vasárnapi teljesítmény mire lesz elég. Egyszer már ugye egy nemzeti tizenegynek sikerült továbbjutni a csoportból – utalt az egykori klasszis 2016-ra, amikor a nyolcaddöntőbe beverekedte magát az akkori válogatott.

Mindig előrébb és előrébb!

tette hozzá mindenki Gyurikája, aki szerint a német-magyaron a bíró részrehajló volt, ez az egész találkozón érezhető volt, és egy tizenegyest sem adott meg nekünk. Itt minden bizonnyal Emre Can mutatványára gondolt a tatabányai ikon: a német játékos a 16-oson belül a 90. percben. Hasonlóról számolt be egyébként a válogatott Nagy Ádám is, ahogy az a cikkünk végén található videóban is elhangzik.

Kitesznek magukért a drukkerek a foci Eb-n

– Pedig a fiúk nagyon hajtottak – tette hozzá Szabó György, értékelve Szoboszlaiék teljesítményét, majd kiemelte: a közönség ismét kitett magáért és nagyon szép, megható látvány volt a rengeteg magyar nemzeti lobogó, többek között a Himnusz alatt is. A zászlókat minden sorban kikészítették előre a drukkereknek. Erről egyébként képet is küldött nekünk, hogy megmutassa, hogyan vették be a stuttgarti stadiont honfitársaink, akik annak ellenére, hogy kevesebben voltak, mint a németek, mégis uralták azt.