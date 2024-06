Elrajtolt az idei labdarúgó Európa-bajnokság, országunk és kontinensünk ennek az eseménynek a lázában ég. A szurkolói zónákban tapasztaltakról már beszámoltuk, egészen elképesztő hangulatot teremtettek honfitársaink. A hangos "Ria, Ria, Hungária!" és a "Hajrá, Magyarország!" mindenki torkából hallható volt. A mérkőzést a svájciak nyerték 3-1-re, a magyar válogatott gyengébb első félideje megpecsételte nemzetünk csapatának sorsát.

A második játékrészben már látható volt a fejlődés, de az egyenlítés nem jött össze. A következő mérkőzést szerdán, június 19-én vívja Magyarország a házigazda németek ellen, majd június 23-án a skótok csapata ellen lépnek pályára mieink. A szombati mérkőzést azonban nem csak itthonról követték vármegyénk lakosai, hanem többen a helyszínre is elutaztak, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak. Tardos községének Facebook oldalán látható, hogy a szurkolók már pénteken a helyszínen tartózkodtak és készen álltak a focistáink lelkesítésére. Nemzetünk zászlajában jól láthatóan felkerült a „Tardos” felirat, ezzel üzenve a nagyvilágnak, hogy erről a településről is érkeztek nézők.

Tardosról is utaztak szurkolók az Európa-bajnokság első hetén

Forrás: Tardos Község/Facebook

Dorog is megjelent

Dorogon is népszerű a labdarúgás, a városból is Németországba tartott több lelkes szurkoló. A Magyarország-Svájc mérkőzés alatt a lelátón is fellelhető volt a zászló.

Lelkes dorogiak Kölnben

Forrás: Erős Gábor/Facebook

Felvidékiek is szurkoltak

Az Esztergomhoz nagyon közel található Párkány is tiszteletét tette a helyszínen. A nagy szurkolásban ők is részt vettek, kiemelkedő hangulatot teremtettek a stadionban.

A felvidéki Párkány drukkerei is a helyszínen követték a magyarok mérkőzését

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője is személyesen szurkolt a csapatnak Svájc ellen. Mint Facebookján írta, a sport ilyen, de a csapat küzdött és harcolt ami most ennyire volt elég. A szurkolók ismét fantasztikusak voltak!

Akármi is lesz, ez a mi csapatunk és Hajrá Magyarország!Hajrá Magyarok!

A 82 éves focilegenda is Németországban szurkolt a magyar válogatottnak. Szabó György és felesége bízik benne, hogy Marco Rossi fiai összeszedik magukat, akiknek a következő két Eb-meccsen is a helyszínen drukkolnak majd.