Június 14-én elindul kontinensünk egyik legnagyobb sportrendezvénye, a labdarúgó Európa-bajnokság. Az esemény hatalmas tömegeket mozgat meg minden országban, de legfőképpen azon nemzeteket élteti ez az esemény, akiknek a válogatottja a helyszínen is szerepel. Ez alól országunk sem kivétel, a magyar labdarúgók ebben az évben is képviselni fogják hazánkat. Sokan otthon a televízió előtt követik majd a párharcokat, egyesek a stadionokból, mások pedig a szurkolói zónákból. Utóbbiból több Komárom-Esztergom vármegyei településen is lehet majd szorítani Magyarországnak. Oroszlányban is javában készülnek, a nagy kivetítők már állnak, az ülőhelyek és a kiszolgálók is készen állnak.

Nagy kivetítőkön lesz követhető az idei labdarúgó Európa-bajnokság

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A magyarok csapata szombaton, június 15-én Svájc ellen méretteti meg magát. Négy nappal később a házigazda német együttessel lépnek pályára, június 23-án pedig Skócia ellen léonek pályára labdarúgóink.