A Svájc ellen elveszített meccs után rengeteg kritikát kapott Marco Rossi a védelem összeállítása miatt, a skótok elleni sima győzelem után a német kapitánynak, Julian Nagelsmannak nem voltak ilyen gondjai. Főleg úgy, hogy a házigazdák a kilencven perc alatt mindössze egy kapura tartó lövést engedtek az ellenfelüknek, a német védelem megbízhatóan teljesített, soraiban Maximilian Mittelstädttal, aki korábban Dárdai Pál játékosa volt.

Remekel az újonc

Mittelstädt a jelenlegi német válogatott egyik meglepetésembere. Egy évvel ezelőtt ilyenkor éppen kiesett a Bundesligából a Dárdai Pál vezette Herthával, a neve természetesen szóba sem került a nemzeti csapatnál. Tavaly nyáron a Stuttgart mindössze 500 ezer euróért vette meg, ami aprópénz a nemzetközi futballban. Most pedig nemcsak tagja a német válogatottnak, hanem stabil kezdő Julian Nagelsmann csapatában – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A német szövetségi kapitány márciusban hívta be először a keretbe, és Mittelstädt álomrajtot vett, előbb végigjátszotta a franciák elleni 2–0-s győzelemmel véget érő meccset, majd a Hollandia elleni 2–1-es sikerből góllal vette ki a részét. Végig pályán volt a németek első Eb-mérkőzésén is, ami 5–1-es győzelmet hozott Skócia ellen. Dárdai Pál már utánpótlás korában felfigyelt a csiszolatlan gyémántra, aztán nála mutatkozott be a berliniek profi csapatában, amelyben összesen 83 meccsen játszott a magyar edző irányításával – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Orbántól és Sallaitól tart

Mittelstädt a Hertha saját nevelésű labdarúgója volt, aki nagy munkabírásával jó benyomást tett Dárdai Pálra.

– Annak idején Maxival nyertük meg az U17-es bajnoki címet. Amint profi edző lettem, azonnal magamhoz vettem. Mindig szorgalmas volt, mindig kedveltem Maxit. Ezért most a Stuttgart meccseit is csak miatta nézem – nyilatkozta korábban Dárdai. A Stuttgart balhátvédje elárulta a német válogatott edzőtáborában, hogy nemrég egy jófajta borral lepte meg Berlinben Dárdai Pált, így mondott köszönetet neki azért, hogy mindig hitt benne. A német védő szerint teljesen más lesz a magyarok elleni meccs, mint a skótok elleni volt, a Bundesligából számára ismerős Willi Orbán és Sallai Roland játékára is felhívta a figyelmet.