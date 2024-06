Abszolút uralta az első félidőt Dánia Szerbia ellen, kapura lőni sem hagyta ellenfelét, viszont a tizenhatoson belül elfogytak Eriksenék is. Pedig a 16. percben Bah ziccerbe került, de fejese centikkel elkerülte a labdát, majd Eriksen is próbálkozhatott nem sokkal később, akkor azonban Rajkovics elérte a jobb alsóba tartó labdát. Ezt követően a további dán támadások is hasonlóan haltak el. Nem is meglepő, hogy mindkét kapitány változtatott a szünetben.

A folytatásban már kiegyenlítettebb meccset láthatott a közönség, azonban gólt továbbra sem, így osztozkodni kényszerültek a csapatok.

Labdarúgó Európa-bajnokság

C csoport, 3. forduló

DÁNIA–SZERBIA 0–0

München, Allianz Arena. Vezette: Francois Letexier (francia).

DÁNIA: Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah (Kristianse, 77.), Hjulmand (Delaney, 77.), Hojbjerg, Maehle – Eriksen (Poulsen, 88.) – Hojlund (Dolberg, 59.), Wind (Skov Olsen, a szünetben). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand.

SZERBIA: Rajkovics – Veljkovics, Milnkovics, Pavlovics – Mihajlovics (Mladenovics, 73.), Ilics (Vlahovics, 67.), Gudelj (Jovics, a szünetben), Zsivkovics – Szamardzics (Tadics, a szünetben), Lukics (S. Milinkovics-Szavics, 87.) – Mitrovics. Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.