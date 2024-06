Pénteken, június 14-én veszi kezdetét a 2024-es évi labdarúgó Európa-bajnokság. Az esemény a kontinensünk legnagyobb sporttornájának tekinthető, ahol a huszonnégy legjobb európai csapat méretteti meg magát. A kupát globálisan is sokan követik, de a legnagyobb lázban azon nemzetek élnek, akiknek válogatottjuk a helyszínen is jelen van. Ezalól hazánk, Magyarország sem kivétel, hiszen 2016 és 2021 után ebben az esztendőben is azon lesznek a címerünket viselő sportolók, hogy minél többet kihozzanak magukból.

Szombaton mérkőzik meg először Magyarország az Európa-bajnokság alatt

Forrás: fotobank.mti.hu

Bozsik József reménykedik a magyar válogatottban

Fiatalabb Bozsik József nyilatkozott nekünk, aki nem más, mint Bozsik Péter fia, mindemellett egykori Tatabánya játékos és jelenleg a szlovén NK Nafta edzője. Nagyapja az Aranycsapat legendás focistája, idősebb Bozsik József. Kérdéseinkre válaszolva fejtette ki, hogy véleménye szerint hogyan is fog alakulni az egy hónapon át tartó meccsdömping. A magyar válogatottól továbbjutást remél, abban bízik, hogy a fiúk képesek lesznek olyan szinten teljesíteni, hogy erre meglegyen az esély.

A halálcsoportokkal kapcsolatban is kérdeztük. Véleménye szerint a modern futballban már nem nagyon léteznek kimondottan effajta csoportok. A mondatait azzal folytatta, hogy minden csapat játékosainak megvan már a képessége ahhoz, hogy nagyobb eredményt érjenek el az országulnak. Erre a 2022-es világbajnokságon remekül szereplő Marokkót hozta fel példaként.

Bozsik József, az NK Nafta vezetőedzője

Forrás: www.nafta1903.si

A legnagyobb esélyesek a tornán

Nem hisz abban, hogy léteznének halálcsoportok, ennek ellenre választ tudott adni arra a kérdésre, hogy melyik ország pályázhat nagy esélyekkel a végső győzelemért. Meglátása alapján az angolok jó esélyekkel indulnak, szerinte nagyot fejlődtek az elmúlt időszakban. A franciákat is nagyon erősnek tartja, de az olaszokat sem zárná ki ebből a témakörből.