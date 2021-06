Sigér elárulta, hogyan lehet megállítani C. Ronaldót!

Sigér Dávid először a válogatási elvekről beszélt, majd arról, mi várhat a nemzeti csapatra a pályán a világ legjobb válogatottjai ellen, és a mérkőzések mennyiben hasonlíthatók a Ferencváros őszi BL-meccseihez, melyeken szintén világklasszisok ellen lépett pályára.

„Azt a szemléletmódot kell kiemelni, ami alapján a kapitány kiválogatja azokat játékosokat, akik aztán meg tudják valósítani az elképzeléseket. Számomra, illetve számunkra, akik a Ferencvárosból érkeztünk előny lehet, hogy a Bajnokok Ligájában jobb játékosok ellen szerezhettünk tapasztalatot, amit most kamatoztatni lehet a válogatottban is” – fogalmazott Sigér, aki a Juventus ellen már találkozott a portugálok közül Cristiano Ronaldóval, róla is beszélt.

„Minden jó játékost, így Cristiano Ronaldót is csapatként lehet megállítani, ha az egyikünknek nem sikerül, ott van a társ, aki segít. Ronaldo karizmatikus személyiség, testtartásával minden egyes mozdulatával azt sugallta, tisztában van a képességeivel, mindig győzni akar, nagyszerű sportember.”

Schön Szabolcs hozzátette, C. Ronaldo egy személyes példaképe, nagy öröm lenne számáéra, ha pályára léphetne ellene. A szélső ugyanakkor azt is elmondta, számára minden egyes perc ajándék a válogatottban, tisztában van vele, hogy ez még nem az ő Eb-je lesz.

„Külön öröm, hogy itt lehetek és hogy a végleges keretbe is be tudtam kerülni. Nagyon örülök, hogy öt percet is játszhattam a felkészülési meccseken, minden perc egy öröm, az Európa-bajnokságon akármennyit is játszom. Tudom, hogy ez még nem az Európa-bajnokságom lesz, fiatal vagyok, fel kell építenem magam” – mondta Schön.

Sigér gyakran és bátran vállalkozik távoli lövésekre, kíváncsiak voltunk, adott esetben szabadrúgásra is vállalkozna-e.

„Szabadrúgást biztos nem én fogok, de arra lehet számítani, ha megnyílik a folyosó, el fogom vállalni távolról is, de a rögzített helyzet az más. Több megfelelő ember is van erre, majd meglátjuk ki áll a labda mögé – mondta a középpályás, aki azzal kapcsolatban is kérdést kapott, melyik meccsen lehet a legnagyobb esélye a magyar csapatnak a pontszerzésre. – Gólt gólokat, pontot, pontokat is szeretnénk, de azt nem tudnánk megmondani, ki ellen lesz erre a legnagyobb esélyünk, melyik meccsen állnak össze leginkább csillagok. Remélem lesz ilyen, egyelőre a portugálok elleni meccset várom nagyon.”

Az előző Eb-vel kapcsolatban Schön és Sigér is arról beszélt, hogy kivetítők előtt, szurkolók között látták a portugálok elleni 3–3-as döntetlent, ami így is hatalmas élmény volt.

