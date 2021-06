Sallai Roland: Nem éreztem, hogy fizikailag gond lett volna

– Az egyik szeme sírt, a másik nevetett a lefújást követően?

– A végeredmény miatt mindkettő sírt, de tény, hogy amit nyolcvanhárom percig nyújtottunk, amiatt nincs okunk szomorkodásra – felelte a Nemzeti Sport kérdésére a Portugália elleni 3–0-s vereség után a virtuális vegyes zónában a magyar csapat egyik legjobbja, Sallai Roland. – Kitettük a szívünket és a lelkünket a pályára. Fantasztikus hangulat uralkodott, életem egyik legszebb élménye volt a zsúfolásig telt Puskás Arénában futballozni. Egyedül azt sajnálom, hogy bár sokáig jól tartottuk magunkat, az utolsó perceket nem tudtuk kihúzni.

– Elfogyott az erő?

– Nem éreztem, hogy fizikailag gond lett volna. Az volt a baj, hogy balszerencsés gólt kaptunk. Persze tisztában voltunk azzal, hogy az első perctől fogva az utolsóig iszonyatosan nehéz dolgunk lesz, mégiscsak az Európa-bajnok volt az első ellenfelünk. Mindent bele akartunk adni ebbe a meccsbe is, az első félidőben sem spóroltunk az energiával. Jóllehet a szünetig arra kényszerültünk, hogy rengeteget védekezzünk, addig nemigen tudtunk helyzeteket kialakítani. A második félidőre viszont megváltozott a játék képe! Akkor már előttünk is adódtak lehetőségek, sőt rúgtunk egy gólt, kár, hogy les miatt nem adták meg. Hogy őszinte legyek, az utolsó tíz percben valamelyest szerencsétlennek éreztem magunkat. Addig a maximumot nyújtottuk, de a hajrára kicsit „elcsúsztunk” fejben.

– Kívülről úgy tűnt, a második játékrésznek volt olyan szakasza, amikor nem elégedtek meg a döntetlennel, mintha elhitték volna, hogy megnyerhetik ezt a meccset. Jól érzékeltük?

– Gólt akartunk szerezni! Ezért is fektettünk nagyobb hangsúlyt a támadásokra, bátran játszottunk. Azt nem állítom, hogy ziccereink voltak, de akadtak helyzeteink. Bosszantó volt, hogy mindegyik kimaradt. Annál is inkább, mert a portugálok végül megtörtek minket. Csak ismételni tudom magam: nagyon bánjuk, ami az utolsó tíz percben történt. Holott azt kaptuk Portugáliától, amire számítottunk. Jó ideje együtt vagyunk, becsülettel felkészültünk erre az összecsapásra is, elemeztük az ellenfelet, amennyire csak lehetett. Más kérdés, hogy a portugálok azért is indították címvédőként a tornát, mert akkor képesek villanni, amikor nagyon kell.

– Cristiano Ronaldóra kiváltképpen igaz ez, ugye?

– Újfent bizonyította, hogy a világ egyik legjobbja. Akkor áll a csapata élére, amikor a legnagyobb szükség van rá. Ellenünk sokáig nem alkotott extrát, a végén mégis két góllal zárta a mérkőzést. Tulajdonképpen megnyerte a meccset. Ez Cristiano Rolando, ez teszi őt kimagasló labdarúgóvá.

– Azok után, hogy izomfáradtság miatt egyik felkészülési találkozón sem ölthetett szerelést, hetvenhat perc jutott önnek az első csoportmeccsen, és mielőtt Marco Rossi lecserélte volna, többször is konzultáltak: nem akartak kockáztatni?

– A szívem még vitt volna előre, a lábam már nem biztos. A hetvenedik perc környékéig nem volt probléma, utána éreztem, hogy ha nem is nagyon, de görcsöl a lábam. Ez bizonyára annak „köszönhető”, hogy tíz napot kénytelen voltam kihagyni. A portugálok ellen kifutottam, kihajtottam magam, csakúgy, mint a társaim. A lelkesedés és adrenalin még dolgozott bennem, azonban a csapatért a szövetségi kapitány felel, ő dönt arról, kit állít a kezdő tizenegybe, kit mikor cserél be, illetve le. Teljes mértékben elfogadom, hogy Marco Rossi így határozott, már arra fókuszálok, hogy tegyem tovább a dolgom tisztességgel, és készüljek a következő meccsre.

– Szombaton jön a Németországot legyőző, talán Portugáliánál is több klasszist a soraiban tudó Franciaország…

– Abban a pillanatban, hogy kijutottunk az Eb-re, tudtuk, milyen erős válogatottakkal találkozunk. Nekünk az a feladatunk, hogy ami bennünk van, kihozzuk magunkból, hogy a hármas sípszó felhangzását követően emelt fővel jöhessünk le a játéktérről. Noha három nullára kikaptunk a portugáloktól, úgy vélem, ezen a téren nem okoztunk csalódást. A legfontosabb teendőnk most az, hogy az első mérkőzésen elkövetett hibákat kijavítsuk, továbbá megnézzük, miben lehetünk még jobbak. Meggyőződésem, a csapatunkban megvan a kvalitás és az erő, ezúttal is megmutattuk, hogy egy-két kulcsjátékosunk nélkül is jó teljesítményre vagyunk képesek. Ezt kell továbbvinnünk a következő meccsre is.

– Kapaszkodhatnak még valamibe?

– Abba mindenképp, hogy a világ egyik legjobb szurkolótáborát tudhatjuk magunk mögött. Amit a drukkerek tettek kedden, arra nehéz jelzőket találni. Óriási lökést adtak nekünk azzal, hogy folyamatosan szurkoltak, a lefújás után pedig megtapsoltak minket. Ők is beleadtak mindent, mi is – szombaton folytatjuk!

Még több hír Sallai Rolandról itt!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, SZOMBAT

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország, Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Portugália–Németország, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!