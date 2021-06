A statisztikusoknál is Schäfer András a mieink legjobbja

Múlt héten a Nemzeti Sport osztályzatátlagai és a Nemzeti Sport Online olvasóinak osztályzatai alapján már értékeltük az Eb-n szereplő magyar labdarúgó-válogatott teljesítményét, és közöltük a csoportkör összesített statisztikáit is, mind a 24 csapatot és játékosaikat figyelembe véve. Mostanra pedig az uefa.com és az InStat Football számaiból elkészítettük az összes fontos mutató összesítését is a magyar csapatra nézve. A számok alapján meghatározható összesített teljesítményindex is azt mutatja, amit az NS és az olvasók osztályzatai mutattak: Schäfer András volt a mieink legjobbja.

AZ EB-N SZEREPLŐ MAGYAR JÁTÉKOSOK STATISZTIKÁI InStat-index Lövés

(kapura)/

gól Jó passz (%)/

gólpassz Kulcs-passz/jó Nyert ph./

meccs (%) Jó csel (%) L.sz. Szer. (%) Gulácsi Péter (293 perc) 291 77 (82%) Botka Endre (293) 257 54 (73%) 1/0 5.83 (53%) 18 10 (67%) Fiola Attila (280) 257 1 (1)/1 74 (81%) 1/0 5.76 (36%) 2 (35%) 19 10 (56%) Lovrencsics Gergő (112) 243 27 (77%) 3.8 (44%) 5 2 (50%) Willi Orbán (293) 268 81 (86%) 5.84 (73%) 15 5 (71%) Szalai Attila (293) 265 101 (78%) 5/0 4.5 (50%) 2 (67%) 17 6 (55%) Cseri Tamás (20) 255 5 (100%) 1 Kleinheisler László (257) 292 1 (1)/0 51 (75%) 2/0 8.6 (43%) 8 (57%) 14 7 (64%) Nagy Ádám (278) 278 99 (83%) 4.23 (47%) 3 (47%) 24 7 (41%) Loic Nego (256) 256 42 (75%) 1/0 4.51 (41%) 1 (33%) 6 6 (67%) Schäfer András (243) 296 2 (1)/1 57 (88%) 7 (50%) 3 (30%) 12 2 (29%) Sigér Dávid (17) 236 22 (67%) Nikolics Nemanja (80) 218 10 (82%) 1/0 1 (100%) Sallai Roland (255) 284 8 (3)/0 32 (71%)/2 4//2 7.48 (44%) 5 (56%) 3.00 1 (50%) Schön Szabolcs (36) 212 13 (71%) 2 (100%) Szalai Ádám (206) 275 5 (4)/1 28 (62%)/1 2//1 7.6 (34.5%) 5 (50%) 11.00 2 (29%) Varga Kevin (19) n.a. 19 (33%) 1 Varga Roland (7) n.a.

A játékosok neve mögött a játszott percek száma szerepel.

n.a.: nincs adat (a kevés játékperc miatt)

ph.=párharc

L.sz.=labdaszerzés

Szer.=szerelés

Forrás: Instat Football és uefa.com



Az első Eb-meccsünk előtt Schäfer András korábbi edzője, Feczkó Tamás mondta azt a Nemzeti Sport Online-nak, hogy a DAC középpályása mindenkit meglep majd a játékával a tornán. Nos, a tréner szavait tökéletesen igazolta az Európa-bajnokság. Azok után, hogy a középpályás az NS-osztályzatátlagai és az NSO-olvasók értékelései alapján is a magyar válogatott legjobbjának bizonyult, az InStat-mutatók összesített statisztikai rangsorában is az élen végzett a magyar válogatottban.

A statisztikailag mérhető minden megmozdulást összesítő, úgynevezett InStat-indexben 296 pontot átlagolt Schäfer, megelőzve Kleinheisler Lászlót (292) és a kapus Gulácsi Pétert (291) is – ők hárman tudtak 290 pont fölött zárni a magyar válogatottból. A csoportkör legmagasabb pontszámát egyébként az első két meccsen két gólt szerző olasz támadó, Domenico Berardi érte el 403 ponttal, de még a 20. Romelu Lukaku is 346-ig jutott.

Az Eb-n gólt is szerző Schäfer (két kísérletéből egy találta el a kaput, amiből a németek ellen gól született) a három meccsen pályára lépők közül a legmagasabb százalékot produkálta passzpontosságban (88 százalék), meccsenként 14 párharcából hetet nyert meg, az ötvenszázalékos mutatóval a középpályások és támadók között első lett, csak védők előzték meg.

A különböző statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy a magyar válogatott tagjai nagyon jól kisegítették egymást a pályán, a legtöbbet játszók közül mindenki más-más mutatókban nyújtott kiemelkedőt. Mérkőzésenként átlagosan Willi Orbán nyerte meg a legnagyobb (86) százalékban a párharcait, és legnagyobb arányban ő mutatott sikeres szereléseket (71%), ugyanakkor mindkét rangsorban a másik belső védő, Botka Endre végzett a 2. helyen. Sőt, a darabszámot tekintve a legtöbb szerelést Botka produkálta, Fiola Attilával holtversenyben (10-10), a legtöbb jó passz pedig Szalai Attiláé volt (101), kettővel megelőzve Nagy Ádámot (99), a legtöbb jó cselt, nyolcat, Kleinheisler László mutatta be, és neki lett a kezdőjátékosok közül a legmagasabb a mérkőzésenként, átlagosan megnyert párharcainak a száma is (8.6). Kleinheisler harcolta ki a legtöbb szabálytalanságot is, tízet, amivel a teljes csoportkörös Eb-rangsor élén is végzett az InStat szerint. Viszont ebben a mutatóban Sallai Roland (8) és Szalai Ádám (7) is az élcsoportba tartozott.

Ami továbbra is a válogatott gyenge pontját jelenti – persze Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal szemben ez nem volt meglepő –, a kulcspasszok, vagyis a közvetlen gólhelyzetet előkészítő átadások. Az InStat szerint 17 ilyennel próbálkoztunk három mérkőzésen, de ezekből csak három volt sikeres – kettőt Sallai Roland, egyet Szalai Ádám mutatott be, mindegyikből gólt is szereztünk. Ami a lövéseket illeti. Szalai Ádám találta el a legtöbbször a kaput, ötből négyszer.

Végezetül érdemes néhány szóban Gulácsi Péter kapusteljesítményéről is szólni. A három meccsen 17-szer találta el az ellenfél a kapuját, ebből 11-et hárított, ami 65 százalékos hatékonyságot jelent. Tizenegynél több védést csak négy kapus mutatott be (a legtöbbet, 17-17-et a walesi Danny Ward és a török Ugurcan Cakir), ugyanakkor 65 százalékosnál magasabb védési hatékonyságot 11-en is produkáltak. Viszont Gulácsinak volt hét – az InStat megfogalmazás szerint – szupervédése, vagyis bravúros hárítása, amelynél többet csak hárman mutattak be a csoportkörben (a legtöbbet, 12-t az északmacedón Sztole Dimitrievszki).