Észre sem vesszük, milyen sok sót eszünk

A magyar nők kétszer, a férfiak pedig háromszor többet fogyasztanak az ajánlott napi 5 grammnál.

A túlzásba vitt só következményei súlyosak: észrevétlenül alakulhat ki magas vérnyomás és szívbetegség. Pedig mi sósan eszünk; ezt láttuk a nagyszüleinktől, szüleinktől.

Nagyapánk a gőzölgő húslevesbe kóstolás nélkül szórta bele a sót, nagymamánk pedig megsózta, majd kinyomkodta az uborkát, mielőtt ecetes saláta készült belőle. A sószóró sosem hiányozhatott az étkezőasztalról. Ezt látták a szüleink és mi is. Gyermekkorunktól hozzászoktunk a (túlzottan) sós ízekhez, ezen pedig nem könnyű változtatni.

Erre mutat rá a Kométa Mindennapok felmérése is: az emberek több mint fele (57,6%) szerint a sótlan ételek ízetlenek, egyharmaduknak (35%) pedig sokszor már az első falat előtt kezében a sószóró.

Napi 5 gramm könnyen összejön

Míg a megkérdezettek közel egyharmada (29%) csak egy kávét iszik ébredés után, az emberek fele (53,5) a sós reggelire voksol: gyakran tojással, sonkával, felvágottakkal vagy éppen virslivel indítja a napot. 3-ból 1 ember sós péksüteményt választ, ráadásul minden második rendszeresen megsózza a szendvics mellé felszeletelt paprikát, paradicsomot. Vacsorára is egyértelműen a sós ízek a legnépszerűbbek.

Kedvenc esti fogás a szendvics: az emberek 63,7 százaléka választja a felvágottat, sajtot, zöldségeket valamilyen pékáruval. Azt mindenki tudja, hogy a sajtok, felvágottak sok sót tartalmaznak, de az már kevésbé egyértelmű, hogy a kenyérfélék sótartalma is magas. Ha emellé még meg is sózzák a zöldséget, akkor már egyetlen szendviccsel is megközelíthetik a napi ajánlott 5 gramm (1 kávéskanálnyi) sómennyiséget. Ezért érdemes csökkentett sótartalmú ételeket vásárolni.

Rejtett sócsapdák

Édes péksüteményt minden ötödik (18,3%) válaszadó, vajas-mézes, lekváros pékárut pedig az emberek közel egytizede fogyaszt szívesen a nap első étkezésekor. Míg a felmérésben résztvevők 62 százaléka gondolja egészségesebbnek a gabonapelyheket a szendvicsnél, a gyakorlatban 10-ből egy ember választ bolti gabonapelyhet vagy müzliszeletet. Pedig egyes reggelizőpelyhek sótartalma kifejezetten magas, ezt mindig érdemes ellenőrizni a címkén. Édes ízük ellenére például a túrós batyu, túrós rétes és a kakaós csiga sem tartoznak a kifejezetten sószegény ételek közé.

Sócsökkentési tippek: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének összeállítása ∙ Kóstolás nélkül soha ne sózzuk meg ételeinket!

∙ Mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét, és válasszuk az alacsonyabb sótartalmú termékeket!

∙ Fokozatosan csökkentsük a sózást, a kevésbé sós íz megszokásához kb. 3-4 hét szükséges.

∙ Főzéskor só helyett használjunk erőteljes aromájú, friss fűszernövényeket (bazsalikomot, majoránnát, kakukkfüvet, stb.)!

∙ Sót és sót tartalmazó ételízesítőt ne használjunk egyszerre!

∙ Készítsük el otthon ételeinket friss alapanyagokból korszerű konyhatechnikai eljárásokkal, amelyekkel túlzott sózás nélkül is ízletesebbé tehetjük azokat, például gőzben, zöldséglében, tejben főzve vagy teflonban/alufóliában/sütőzacskóban sütve. Nagyon ízletes lesz akkor is a hús, ha előzőleg friss fűszerekkel, citrommal, vörös- illetve fokhagymával ízesített tejben, joghurtban, vagy olívaolajban pácoljuk be. Sózás helyett ízesítsünk többször balzsamecettel, vagy citromlével.

∙ A vajas, margarinos kenyeret és a hozzáadott zöldségeket, paprikát, paradicsomot, retket, soha ne sózzuk meg, hogy a gyerekek így szokják meg és így élvezzék ezek eredeti ízét.

Az édes is lehet túl sós!

Míg az emberek fele (52%) állítja, hogy egészségügyi okokból tudatosan kerüli a sós ételeket, a válaszadók egyharmada szerint az esti TV-nézés legfontosabb kellékei a sós ropogtatni valók. Közülük sótartalomban a ropi és a pattogatott kukorica viszik a prímet. A sós mogyoró, pisztácia vagy mandula minden második embernél ott lapul a konyhaszekrényben, különösen igaz ez a 20 év alatti fiatalokra. Ők inkább a cukortól félnek, kétharmaduk tudatosan kerüli az édes ételeket, mert szerintük azok hizlalnak. Ám a só káros hatásaira nem gondolnak. A felmérésben résztvevők közel harmada előszeretettel választja az édes kekszeket, nápolyikat, amikor rátör a nassolhatnék. Azonban meglepő módon nem csak az a sós, ami annak látszik: a háztartási kekszben szinte ugyanannyi só van, mint a pörkölt sózott földimogyoróban.

Az, hogy a túl sok cukor káros, hamar érzékeljük: pillanatok alatt szűkebbek a ruháink, felugranak a plusz kilók, szuvasodik a fogunk. A sónál ez nincs így, pedig a túlzott sófogyasztásnak nagyon súlyos és kezdetben észrevétlen következményei lehetnek: magas vérnyomás, cukorbetegség, szívbetegség stb. Így rosszul teszi az, aki csak legyint ezzel kapcsolatban.

„A túlzottan sós ízekről hirtelen leszokni nagyon nehéz, de a szokásainkon szép lassan tudunk változtatni az egészségünk érdekében. Az első lépés az, hogy még az édes élelmiszerek címkéjén is figyeljük a sótartalmat, és a bevásárlókosárba a „csökkentett sótartalmú” termékeket helyezzük.”

– mondta Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

A cikk alapját képező felmérés megrendelője a kaposvári Kométa volt, amely Magyarország egyik legnagyobb sertésfeldolgozója, a magyar piac egyik kiemelkedő szereplője. A cég Magyarország valamennyi vezető kereskedelmi láncának partnere és több mint 700 foglalkoztatottjával Kaposvár és Somogy megye egyik legnagyobb munkaadója.

