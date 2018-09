Véget ért a halogénkorszak

Hatvan év után, egész Európában nyugdíjba mennek a halogén izzók, így szeptembertől már csak a raktárakban meglévő készleteket lehet eladni.

A halogéntechnológia kivonásának környezetvédelmi oka van, erről az Európai Bizottság rendelkezett még 2009-ben. Ez a szabályozás írta elő a hagyományos villanykörték fokozatos lecserélését is, ennek utolsó lépése a halogének kitiltása.

Mostantól már csak LED technológiájú égőket lehet gyártani és ahogy a készletek elfogynak, értékesíteni is. Szakértők azt várják, hogy a halogének kiszorításával 15 millió tonnánál is több szén-dioxid-kibocsátást takarítunk meg évente Európa-szerte. Ezzel egy közepes méretű európai ország teljes, éves energiafogyasztását spóroljuk meg.

Amikor 2009-ben – ugyanennek az uniós szabályozásnak következtében – a hagyományos villanykörtéket vonták ki a piacról, sokkal nagyobb volt a bespájzolás. A halogénekhez kisebb a ragaszkodás, az elmúlt években a vásárlók maguk is szépen fokozatosan egyre inkább átszoktak az új technológiára. A megfizethető, energiatakarékos LED fényforrások megjelenésével teljesen átrendeződött a világítástechnikai kínálat a szakkereskedésekben és a barkácsáruházakban.

Molnár Erzsébet, a Praktiker az áruházlánc kategória menedzsere azt mondta: az áruházlánc, a hagyományos fényforrásokból már minimális forgalmat bonyolít. „A termékcsoport forgalmi részaránya ma már meghaladja a 70 százalékot, míg a halogének és energiatakarékos fénycsövek forgalma folyamatosan csökken – mondta B. Molnár Erzsébet. Utóbbi kategória kezd teljesen visszaszorulni, és bár energiatakarékosak, a hagyományos világításhoz képest sok a hátrányuk: hosszabb a bemelegedési idejük, nem szabályozható a fényerejük, rosszul viselik a kapcsolgatást, kevésbé barátságosak a színeik, ráadásul higanyt is tartalmaznak. A LED-en belül viszont egyre kedvezőbb áron jelennek meg a nagyobb fényerejű, esztétikusabb és okosabb termékek. Emiatt tolódik egyre növekvő ütemben a LED-ek, azon belül is a minőségi LED-ek felé a piac.”

A tapasztalat az, hogy a fogyasztók a teljesítmény-arányokat még mindig a hagyományos Edison izzók teljesítményéhez viszonyítják. A lumen – fényerő – fogalmát a vásárlók többsége nem érti. A szaküzletekben ezért szemléltetik watt/lumen értékaránnyal is a fényforrásokat, mert ebből láthatja a vásárló a végső célt: minél kevesebb energia ráfordítással minél nagyobb fényerő elérése. A fények színére egyre nagyobb figyelmet fordítanak – mondta B Molnár Erzsébet. „A szín hőmérsékletet K (Kelvin) jelöli 2700 K melegfehér, 6000 K hidegfehér, 4000 K a természetes nappali, fehér szín. Sokan tudatosan keverik a csillárban a különféle színhőmérsékletű fényforrásokat, a természetesebb színű fényért.”

Magyarországon egyedül a Tungsram foglalkozik halogénizzók gyártásával, de őket sem érinti negatívan a tiltás, volt idejük felkészülni és átrendezni a kapacitásaikat a határidőre. Vámos Zoltán, a Tungsram-csoport általános világítástechnikáért felelős vezetője azt mondta, a Tungsram időben felkészült arra, hogy az Európai Unió 2018. szeptember elsejétől betiltja a halogénizzók forgalmazását. Mivel a közösségi rendelet 2009-ben született, volt lehetőség előkészíteni, a Tungsram évek óta ennek megfelelően szervezi át a termelését. Az Európai Unión kívüli országokban ezután is el lehet adni ezeket a termékeket, kereslet is van rá, így továbbra is gyártani fogják, de kisebb mennyiségben. A LED-termékeik értékesítése évről-évre 30 százalékkal nő.

Bár a technológia gyorsan fejlődik, ennek megfelelően az árak is csökkennek, ma még mindig meglehetősen drága befektetés, ha egy egész lakást LED világításra akarunk átállítani. „A régi izzókkal ellentétben a LED már egy igen összetett műszaki cikk – mondta B. Molnár Erzsébet. – Ezért óriási minőségi különbségek lehetnek egyes típusok közt. Mivel jó esetben akár egy évtizedre ruházunk be, érdemes ezeknél a termékeknél nem feltétlenül a legolcsóbbat, hanem a minőséget szem előtt tartani és a több éves garanciával rendelkező vagy ismert márkák termékeit választani.”

Az interneten lehet olcsóbban is vásárolni, rengeteg a kínai gyártmány ezen a területen is, de mivel a LED fényforrás is 220 voltos foglalatba kerül, egy rossz, vagy zárlatos darab komoly veszélyeket jelent. A szakértő azt tanácsolja, hogy olyat válasszunk, amelyiknek valóságos “CE” minősítése van – ez könnyen megkülönböztethető a kínai kamu „CE” jeltől és minél energiatakarékosabb, ebben az ismert energiahatékonysági címkék segítenek. Mennél magasabban van a nyíl a címkén annál hatékonyabb a termék.

Világos, melyik mit tud? Hagyományos izzólámpa: Az izzólámpák körtére emlékeztető üvegbúrájában a spirálos volfrámszál áram hatására 2000–3300 K hőmérsékletre melegszik fel (a volfrám olvadáspontja 3695 K), ennek következtében elektromágneses energiát sugároz ki, főként az infravörös és kisebb részben a látható fény tartományban. A kisugárzott fény spektruma folytonos, azaz minden szín megtalálható benne. Halogénlámpa: Ez is izzólámpa, a hagyományos izzótól annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű – többnyire – kvarcüvegből készült búra veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kis mennyiségű halogén elem (jód, bróm) található. A halogénelemek jelenléte – az úgynevezett halogén körfolyamat miatt – javítja az izzók fényhasznosítását és élettartamát. Ahhoz, hogy a halogén körfolyamat beinduljon, elengedhetetlen, hogy a búra elérjen egy bizonyos hőmérsékletet. Kompakt fénycső: Hagyományos foglalatba becsavarható, integrált elektronikával ellátott fénycső, amit a felhasználására utalva a köznyelvben helytelenül energiatakarékos izzónak neveznek. Élettartama akár 10–15-ször nagyobb, mint a hagyományos izzóké, energiaigényük – azonos fényáram mellett – az izzók energiaigényének kb. 20 százaléka. Színvisszaadásuk jó, meleg- és hidegfényű kivitelben is léteznek. LED világítótest (Light-Emitting Diode=fényt kibocsátó dióda): Félvezető anyagból készült fényforrás. A LED inkoherens keskeny spektrumú fényt bocsát ki, ami úgy keletkezik, hogy a diódára kapcsolt elektromos áram a dióda anyagában levő atomok elektronjait gerjeszti, amitől azok nagyobb energiaszintű elektronpályára lépnek, majd miközben visszatérnek eredeti energiaszintjükre, fotonokat bocsátanak ki, a többletenergia pedig, amivel előzőleg képes volt feljebb lépni, sugárzás formájában hagyja el az atomot. Ez a sugárzás a hullámhossztól függő fény formájában jelentkezik.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock/Andrew Angelov