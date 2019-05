Utazást tervez? Irány Varsó!

A lengyel főváros minden korosztály számára tartogat izgalmas élményeket, ráadásul a magyarhoz hasonló, megfizethető árakon. Csokorba gyűjtöttünk néhány olyan témát, amelyek segíthetnek megszervezni egy varsói utazást.

A város népszerűsége a turisták körében folyamatosan növekszik. Ez nem is csoda, hiszen látnivalók tekintetében könnyedén felveszi a versenyt bármely európai várossal; egyedi, barátságos hangulata, megfizethető árai és élhető, zöld környezete teszik vonzó úti céllá.

Varsó egyedi arculatát a rengeteg zöld mellett leginkább az épületek sokfélesége adja. A városba érkezve mindez rögtön feltűnik az utazónak:

az Óváros középkori házacskái kiválóan megférnek a néhány kilométerre fekvő üzleti negyed New Yorkot idéző felhőkarcolóival.

A sokszínűség azonban nem a történelem, hanem a modern kor eredménye, Varsót ugyanis a második világháború során a nácik kis túlzással porig bombázták. A füstölgő romokból viszont főnixmadárként született újjá: lakói erős hittel és kitartással újra felépítették.

Régi és új: kéz a kézben

Az újjászületés legszebb példája Varsó történelmi belvárosa, a világörökség részét képező Óváros (Stare Miasto). A történelmi negyed 260 házából mindössze 6 élte túl a második világháborús bombázásokat, az iszonyú pusztulást követően azonban az archeológusok újra felfedezték a házak eredeti szépségét. A munkát a művészet is segítette: az archív fotók mellett az itáliai festő, Canaletto művei is jelentős mértékben hozzájárultak a részletek kidolgozásához.

Mindezeknek köszönhetően az Óvárosban ma gyakorlatilag ugyanazt láthatjuk, mint a több száz évvel ezelőtti utazók. Az újjáépített házakba ugyanis belefoglalták a régi épületek összes megmaradt, felhasználható elemét: egy-egy kapu, szobrocska, vagy más dísz tehát valóban a régi idők dicsőségét hirdeti.

A régmúltat idéző városrész ellenpontja a felhőkarcolók uralta üzleti negyed, amelyet a „Sztálin ajándékaként” megépített, 230 méter magas szocreál monstrum, a Kultúra és Tudomány Palotája (Pałac Kultury i Nauki, röviden PKiN) körül hoztak létre. A varsóiak a mai napig vegyes érzésekkel viseltetnek az 1955-ben átadott épület iránt, hiszen mégiscsak a szovjet uralom mementója, az azóta eltelt időben viszont már a város egyik jelképévé vált. A körülötte felhúzott csupaüveg felhőkarcolók viszont sokat oldottak a látképen.

Egy biztos: ha Varsóban járunk, semmiféleképpen ne hagyjuk ki az épületet, amelynek kilátóteraszáról varázslatos panoráma nyílik az egész városra. Még lépcsőznünk sem kell: a földszintről induló gyorsliftek 20 másodperc alatt fölrepítik a látogatót a kilátószintre.

A bombázásokat mindössze egyetlen varsói városrész vészelte át többé-kevésbé sértetlenül: a Praga negyed. Ez ma a művészek, kisebb-nagyobb klubok és zegzugos belső udvarok világa, amely hűen őrzi Varsó eredeti stílusát, és hangulatában leginkább hasonlít a magyar fővárosra.

Séta a király kertjében

A magasból rögtön szembetűnik Varsó egyik legjellegzetesebb vonása: a rengeteg zöld növény. A városban ugyanis számos park található, sok helyen az utakat is szépen gondozott növénysávok és tölgyfák szegélyezik. Ezek egyike, az elképesztő méretű, 76 hektáros Łazienki királyi park valóságos erdő a nagyváros szívében. A parkot Stanisław Herakliusz Lubomirski herceg alakította ki a 17. században, majd egy évszázaddal később II. Szaniszló Ágost lengyel király uralkodása alatt nyerte el ma ismert formáját. A parkba sokáig csak az uralkodó és vendégei léphettek be, 1918-ban azonban a nagyközönség számára is megnyitották.

A park a benne szabadon élő, barátságos állatokon (pávák, mandarinrécék, mókusok) kívül rendszeresen kínál kulturális, zenei programokat is.

Az egykori királyi épületek megtekintése mellett akár szabadtéri koncerten vagy tóparti színházi előadáson is részt vehetünk, ha úgy tartja kedvünk.

Varsó azon kevés fővárosok egyike a világon, amelyben érintetlen erdőségek is találhatók, a Visztula partján ugyanis többfelé meghagyták az eredeti növényzetet, amelyek szintén oldják a nagyvárosi hangulatot.

Garantáltan nem maradunk éhesek

Aki szeret jókat enni, annak Varsó éppen ideális hely. Az éttermekben az adagok a magyarhoz hasonlóan bőségesek, megfizethetőek, a lengyel konyha pedig a magyar gyomor számára gyakran ismerős és ízletes fogásokat kínál.

A lengyel ételek közül hazánkban talán a pirog (pierogi) nevű töltött tészta és a zsurek (żur) leves a legismertebbek, Varsóban azonban számos más kiváló fogást is megkóstolhatunk. Jellegzetesek a különböző, sertésből, vadból vagy egyéb húsból készült sültek, mint például a sült sertésborda, amelyet gyakran mézes-almás mártással és különféle káposztákból, rizsből és sült burgonyából álló körettel tálalnak. A lengyeleknél a savanyú káposzta gyakran melegen, köretként tálalva is megjelenik, amelyet a magyarok rendszerint élvezettel fogyasztanak.

Aki a sok turistáskodás után szeretné egy kicsit varsóinak érezni magát, mindenképpen érdemes felkeresnie a Prasowy tejbárt.

A név ne tévesszen meg senkit, tulajdonképpen egy 1956-ban nyílt önkiszolgáló-jellegű vendéglőről van szó, amelyet helyiek azért kedvelnek, mert olcsó, ugyanakkor jó minőségű, nagy adag ételeket kínál; egy ott elköltött ebéd után garantáltan nem maradunk éhesek. Alkoholt azonban ne várjunk az étel mellé: a varsói tejbárokban ugyanis hagyományosan nem kínálnak ilyesmit. (Ha viszont szívesen kóstolnánk jófajta lengyel vodkákat, ne hagyjuk ki a Lengyel Vodkamúzeumot, amiről itt írtunk bővebben.)

A sóskalevest (zupa szczawiowa) mindenképpen érdemes megkóstolni, amely a nálunk is ismert korhelyleveshez hasonlóan savanykás ízű, krumplival, kolbásszal, tojással és és egyéb hozzávalókkal készülő laktató és igen finom, főfogásnak is beillő leves.



A Slow Food szerelmeseinek ideális hely a kizárólag magyar borokat kínáló Zöld Medve (Zielony Niedźwiedź) étterem. A különleges, eldugott vendéglőre nem könnyű rátalálni, ugyanakkor egyedi hangulata és kiváló konyhája miatt rendkívül népszerű, így ha ott szeretnénk enni, célszerű előre asztalt foglalni.

A magyar borok szeretete a tulajdonos felismeréséből ered, aki jártában-keltében egyszer csak rádöbbent, hogy magyar borok stílusa jobban harmonizál a lengyel konyha ízvilágával, mint a francia, chilei, vagy a még gyerekcipőben járó lengyel borkultúra termékei. A fogásokhoz így mindig az azokhoz legjobban illő italt kínálják, fejedelmi lakomát varázsolva az asztalunkra.

Varsó nem engedi, hogy unatkozzunk

A lengyel főváros akár egy hosszú hétvégére, akár hosszabb időre is ideális úti cél. Jó idő esetén remekül el lehet bóklászni a szabadban, korzózni a parkokban és sétálóutcákban, például a Nowy Światon, ahol a Chopin szívét is őrző Szent Kereszt székesegyház és az elnöki palota mellett sok üzlet és hangulatos bárok is találhatók. Este érdemes lemenni a Visztula partjára is, ahol pezsgő éjszakai élet zajlik, de ha csak ücsörögni szeretnénk, arra is ideális.

Ha rossz az idő, Varsóban akkor sem lehet unatkozni, város ugyanis a számos múzeum mellett olyan izgalmas attrakciókat is kínál, mint például a Kopernikusz Központ (Centrum Nauki Kopernik), ahol interaktív módon, minden kipróbálva csodálkozhatunk rá a tudomány izgalmas világára.

Esős idő esetén, vagy ha pihenés közben szeretnénk nézelődni, befizethetünk retró városnézésre is, amelynek során régi Nysa autókkal visznek körbe Varsóban.

A magyarokat a lengyelek mindig szívesen fogadják: ha kiderül, honnan jöttünk, rögtön mosolyra húzódnak a szájak. Ahogy a föntiek alapján látható, a sokszínű Varsó számtalan élményt kínál megfizethető áron, ráadásul repülővel mindössze egyetlen óra alatt elérhető, így mindenképpen érdemes felvenni a bakancslistánkra. Garantáltan maradandó élmény marad.