Többet szánnak iskolakezdésre idén a családok

Átlagosan 33 ezer 560 forintot terveznek elkölteni a szülők.

Az idén gyermekenként átlagosan 33 ezer 560 forintot terveznek elkölteni a szülők az iskolakezdésre, míg tavaly ez az összeg átlagosan 15 ezer és 25 ezer forint között mozgott – közölte a Vatera online piactér 3203 válasz alapján 2020 júliusban saját felhasználói körében végzett online kérdőíves felmérésének megállapítását.

A közleményben részletezik, hogy a válaszadók 13 százaléka 10 ezer forint alatti összegből oldja meg a kötelező iskolaszer vásárlást, és csak minden tizedik család hozza ki 10 ezer és 15 ezer forint közötti összegből a beszerzést.

A kutatásban résztvevők 26 százaléka 15 ezer és 25 ezer forintot áldoz a beiskolázásra gyermekenként, és még ennél is többen vannak azok – 29 százalék -, akik 25 ezer és 40 ezer forintot is hajlandók erre a célra szentelni. Majdnem minden negyedik ember – 22 százalék – még 40 ezer forintnál is többet tervez idén az iskolakezdésre fordítani, akadt olyan is hogy 600 ezer forintot ütemezett be a szeptemberi előkészületekre, ami egy teljes tanulószoba berendezéséhez bútorokkal és informatikai eszközökkel reális összeg lehet – írják a közleményben.

A felmérés szerint az iskolakezdési termékek 79 százalékát inkább személyesen veszik meg a szülők.

A hagyományos vásárlást preferálók kétharmada elsődlegesen azért választja a személyes beszerzést, mert van lehetőség megnézni, megérinteni, felpróbálni a megvásárolt dolgokat, harmaduk pedig a gyermekkel közös programnak tekinti a beszerzőkörutat. Ugyanakkor az esetek közel harmadában online veszik meg az iskolatáskákat, ilyenkor a vásárlók számára a legfontosabb szempont, hogy össze tudják hasonlítani az árakat, elkerülhetik a tolongást, valamint egyszerűen és célirányosan tudnak keresni.

A környezettudatosság és a költséghatékonyság egyre nagyobb számban jellemzi a családokat, mivel használt termékeket is keresnek, illetve eladják a feleslegessé vált iskolához kapcsolódó cuccokat.

Borítókép: illusztráció