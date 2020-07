Tízéves a Magyarok Kenyere program

Az adományozás célja a határon inneni és túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek támogatása.

Idén is gyűjtik a gazdáktól a búzaadományt az idén 10 éves Magyarok Kenyere program keretében. Ezúttal 89 ponton lehet leadni a felajánlásokat, amelyet 20 malomban őrölnek majd meg – tájékoztatták a program felelősei csütörtökön közleményben az MTI-t.

Mint a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) írja, a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű program keretében Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát határon inneni és túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek számára.

Külön aktualitással bír ez a 2020-as esztendőben, amelyet az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánított – jegyzik meg.

A koronavírus okozta helyzetben kiemelten számítanak a pénzadományokra is, hogy idén is több tízezer gyermek ellátását biztosíthassák – teszik hozzá.

A Magyarok Kenyere Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati, tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevonják az adományozásba. Tavaly első alkalommal a szórványmagyarságba, New York, Calgary, Cork vagy Bécs magyar közösségébe is eljuttatták a Magyarok Kenyere jelképes lisztadományát – olvasható a közleményben.

Tavaly közel 5700 magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az adományozásban, mintegy 800 tonna búzát adva össze a hazai és határon túli gyermekeknek és rászorulóknak.

Idén július 1-jétől augusztus 20-ig lehet leadni az étkezési búza adományokat. A Kárpát-medencei Búza Összeöntés Ünnepét július 31-én tartják a szarvasi szárazmalomban.

A programmal kapcsolatos további információk a www.magyarokkenyere.hu oldalon találhatók.

Borítókép: Rittlinger József, a Magyarok Kenyere Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Babák Mihály polgármester (b-j) a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program sajtótájékoztatóján Szarvason 2020. július 9-én.