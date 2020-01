Titkoljuk, ha ciki a meló

Kínos vagy bonyolult munkakörükről is lódítottak a magyar munkavállalók, és minden negyedik hazudott már a munkahelyén a kollégáinak vagy a főnökének.

A magyarok többsége, tízből hat szokott a barátaival, ismerőseivel a munkájáról beszélgetni, és bizony előfordul, hogy ilyenkor nem őszinte. Saját bevallásuk szerint az emberek 14 százalékával fordult már elő, hogy letagadta a munkáját vagy munkakörét mások előtt – derül ki a Profession ezerfős, reprezentatív mintán végzett online felméréséből – írja a Világgazdaság szemléjére hivatkozva a Vasárnap Reggel legutóbbi száma. A szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek körében a munkájukat letagadók aránya a fentinél jóval magasabb, 21 százalék. A válaszadók 18 százaléka ugyan még soha nem tagadta le, hogy mivel foglalkozik, de nem is fedte teljesen a valóságot, amit a munkájukról másoknak meséltek. Ez az arány a férfiak esetében magasabb (25 százalék), de a 30–39 év közöttiekre, valamint a szakmunkás- és a szakiskolai végzettségűekre is jellemző.

A legtöbben (45 százalék) a pontos munkakörükkel kapcsolatban lódítottak, sokan a fizetésükről nem mondtak igazat. De a munkahelyéről, a konkrét pozíciójáról vagy éppen a főnökéről sem mindenki mond igazat egy-egy baráti beszélgetés során. Érdekesség, hogy a pályakezdők nagy része arról vallott, hogy a munkahelyével kapcsolatban állított már valótlant.

A munkavállalók 24 százaléka azért döntött a füllentés mellett, mert kínosnak érezte a valódi munkakörét, 22 százalék a céget szégyellte, ahol dolgozik. Minden harmadik válaszadó számára pedig bonyolult lett volna elmagyarázni, pontosan mivel foglalkozik.

Nemcsak a magánéletben, a munkahelyeken is előfordul a hazugság. Százból 17-en vallották be, hogy valótlanságot állítottak a munkahelyükön. A férfiak ennél jóval nagyobb arányban vallották ugyanezt: minden negyedik férfi válaszoló füllentett már a munkahelyén, negyedük le is bukott. A lebukásnak következménye is lett: a kollégák neheztelésével, a főnökkel való összetűzéssel, több esetben a munka elvesztésével járt.

Százból húsz emberrel fordult már elő, hogy nem volt kedve dolgozni, ezért beteget jelentett, százból 12 elfoglaltságra hivatkozott, amikor a főnök megkérte valamire, pedig csak nem akarta elvégezni a feladatot. Százból 16 a forgalomra fogta a dolgot, amikor elaludt, és késve esett be a munkahelyére, százból kilenc pedig technikai problémára hivatkozott, amikor elfelejtett egy feladatot határidőre elkészíteni.

A válaszadók 3 százaléka vallotta be: előfordult már, hogy azt ígérte, home office-ban fog dolgozni, de helyette teljesen mást csinált otthon, és 9 százalék mondta már azt a munkahelyén, hogy orvoshoz megy, pedig csupán szüksége volt néhány szabad órára. Álláskeresőként a válaszadók 4 százaléka állított már valótlant az önéletrajzában, 3 százaléka pedig az állásinterjún lódított.

