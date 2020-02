Tisztelik a hagyományt a drávaszögi borosgazdák

A Kárpát Expressz stábja a Szent Vincéhez kötődő szokásokat járta körül.

Az anyafölddel együtt élő ember számára a természet mindig is irányadó volt, és maradt a mai napig. A hagyománytisztelő boros gazdák Szent Vincét a bor védőszentjének, neve napját pedig hagyományos termésjósló ünnepnapnak tartják. A Szent Vincéhez kötődő hagyomány nyomába eredt az M1 aktuális csatorna kulturális műsorának, a Kárpát Expressznek stábja.

„A szőlészek, borászok mindig is tudták, hogy sok tényező befolyásolja a szőlő termését, a bor minőségét. Fontos az isteni áldás, az isteni segítség, hogy sok napos idő legyen, ne legyenek betegségek, bő termés legyen. Az emberek a régi időkben az isteni segítségre is számítottak” – mondja Varga György református csúzai lelkipásztor.

Drávaszög hagyományos magyar bortermő vidék, Csúzán a legtöbb család még ma is szőlészetből, borászatból él.

A Fica család hű az ősi rendhez, miszerint Vince napját a szőlőben szokás ünnepelni. A családfő felteszi az idei kolbászt a szőlőtőkére, majd szentelt borral locsolja meg, amit a család közös elcsendesülése követ. Ezt az édesapa, János imája koronázza meg.

„Édes Jézuskám, kérlek szépen, segíts minket, hogy az idén is jó év és jó termés legyen” – hallatszik az ima.

Vince napon minden különleges jelentéssel bír, a gyerekek sem maradhatnak ki az ünnepből.

„Ennek az volt a jelképe, hogy megszentelték szentelt borral a szőlőt, a szőlőnek mind a négy sarkát. Ezért rátettek kolbászt, hogy a jó termést jelképezzék, imádkoztak egyet és megkérték a Jóistent, hogy egész évben vigyázzon a szőlőre” – fogalmaz Fica János.

„Most már egyre kevesebbet találkozunk a szőlőben ezen a napon emberekkel, elkényelmesedtek. Inkább a pincében tartják az ünnepet. De mivel mi hagyományőrző család vagyunk, ezért többek között ezt is fontosnak tartjuk, mi igenis kijövünk, hozzuk magunkkal természetesen a gyerekeinket is. Azt akarjuk, hogy ők is ebben nőjenek fel, és nekik is teljesen természetes legyen, ha szőlészettel fognak foglalkozni” – veszi át a szót Fica Kornélia.

János most Vince napi vesszőt vág és ugyanígy tesz a szintén csúzai Kollár Lajos is, hiszen

az ezen a napon vágott szőlővesszők különösen fontosak minden szőlésznek és borásznak.

„Régi hagyomány szerint a Vince napon levágott szőlő előre meg tudja mutatni, hogy a rügyek hogy fognak fakadni majd tavasszal. Ilyenkor berakjuk valamilyen edénybe, vázába vízzel, meleg helyre tesszük. Egy jó hónapon belül elkezd rügyezni, és már elő tudjuk vetíteni, hogy körülbelül hány rügy fakad majd tavasszal. Ezért fontos a Vince napi vessző” – magyarázza Kollár Lajos, a csúzai Kollár pincészet tulajdonosa.

A Vince nap során a pincék környéke is feléled, itt látják vendégül a szőlősgazdák ismerőseiket, szomszédaikat.

A Kollár család pincészete előtt már ég a tűz, amin szalonnát és kolbászt sütnek, ahogy eleik tették egykor a szőlőben.

Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince – tartja a mondás, így hó és jégcsapok híján a házigazda egy kis borral locsolta meg a tetőt, így idén jó termés várható. A nap a borospincében folytatódik, ahol Lajos bácsi vízbe teszi a Vince vesszőt, majd a vendégek egy jó borral koccintanak.

A drávaszögi embernek a borászat és a szőlészet a vérében van – vallja a Kollár család.

„Minden olyan hagyomány, amit szívesen felelevenítünk, az mindenkinek jól jön, tehát, Csúza egyértelműen összefügg mindig a szőlőtermeléssel, a bortermeléssel és ezt addig szeretnénk folytatni, ameddig csak élünk” – hangsúlyozza Kollár Lajos.

És még tovább is, hiszen a drávaszögi magyarság legkisebbjei is minden ilyen fontos ünnepből kiveszik a részüket, így még unokáink is megismerhetik majd a Vince napi hagyományokat.