Pest megye gasztronómiáját bemutató kötet jelent meg

A földrajzilag és hagyományaiban is sokszínű Pest megye gasztronómiai különlegességeiről, kézműves termékeiről és innovációiról pillanatfelvételt készítő kötet jelent meg Pest megye ízei címmel.

Mint Ambrus András felelős szerkesztő az MTI-nek elmondta, bár sokak számára meglepő lehet, vannak kifejezetten Pest megyei településekre, tájakra jellemző ételek, ételkészítési módok, termékek. Míg a szintén a Pest Megyei Önkormányzat gondozásában megjelent A töki pompostól a zsencicáig címet viselő füzetben elsősorban népi, nemzetiségi ételek szerepeltek, a mostani kiadvány az ételreceptek mellett alapanyagokat és olyan gasztronómiai vállalkozásokat, ötleteket is bemutat, amelyek Pest megye számára elismerést hoztak. Emellett sok esetben érdekes történetekkel, információkkal is szolgál a kötet.

A könyv összesen 19 ételt, italt, receptet, gasztronómiai terméket mutat be, és Pest megye csaknem valamennyi tájegységéről válogat. A megye alföldi részeit Cegléd és Ceglédbercel képviseli, a Tápió mentét Tápiószecső, az agglomerációt Fót, Kistarcsa és Vecsés. A Csepel-szigetről több étel, ital is bekerült, így lórévi szerb és szigetújfalui német recept, szigetcsépi bor és szigetszentmiklósi bonbon is található a kiadványban.

A Galga mentéről Acsáról és Hévízgyörkről található ételleírás, míg a Dunakanyarból Nagymaros, a Zsámbéki-medencéből Tök, a Szentendrei-szigetről Tahitótfalu szerepel a kötetben, amelyben helyet kaptak Pest megye hegyi tájai is: az egykor málnatermesztéséről híres Börzsöny és a Visegrádi-hegység.

Az olvasók megismerhetnek olyan ételeket, amelyeket generációk örökítenek át egymásnak – mutatott rá a szerkesztő –, ilyen például a hévízgyörki gürdös, vagy olyan süteményt – a somlói galuskát –, amely egy fóti cukrászmester fantáziájának és kreativitásának köszönhetően vált világhírűvé, de merész újításokkal is találkozhatnak például a bonbon vagy a csiliszósz készítése kapcsán.

A mostani válogatásban újdonságként különleges vadétel is található, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy az elzártabb erdőtömbökben még ma is megtalálható mind az öt hazai nagyvadfaj – tette hozzá Ambrus András.

Borítókép: illusztráció