Otthon a család: így mozogjunk gyerek mellett

Azért, mert most egy ideig nem jutunk ki a lakásból, még nem kell lemondanunk a testedzésről.

Sőt, talán most még a szokásosnál is fontosabb testileg és lelkileg is, hogy a gyermekünket és magunkat is rendszeresen átmozgassuk – írja a csalad.hu.

Többször keveset!

Az első lépés, hogy engedjük el a hosszú edzésekkel kapcsolatos elvárásainkat magunkkal szemben. Hiába fogadtuk meg szilveszterkor, hogy idén majd eljárunk edzőterembe, Pilates-re vagy míg a nagymama vigyáz a gyerekre, heti háromszor lenyomunk egy másfél órás kardiót. Fogadjuk el, hogy a jelen helyzetben újratervezésre van szükség és egyelőre azt sem tudjuk, meddig. Szóval a fókuszt helyezzük át a rendszerességre. Legyen a napi mozgásadag csak napi 15-20 perc, de akkor adjunk bele mindent! És még valami: akkor se csüggedjünk, ha még ennyi sem jön össze – lesznek ilyen napok, de ettől függetlenül mindig törekedhetünk rá, hogy aktívak maradjunk.

Nyomjuk együtt!

Ha pici babánk van, játékidőben egy pihenőszékbe magunk mellé ültethetjük, biztosan szívesen elnézeget majd minket mozgás közben. A nagyobb babát ölbe is vehetjük, extra súlyként funkcionálva csak nehezíti majd a gyakorlatokat. Ovis, kisiskolás gyermekünket pedig simán mozgásra is bírhatunk azzal, hogy játékos aktív feladatokat adunk neki (pl. békaugrás, bukfenc, malomkerék), miközben mi is tornázunk. Youtube-on „ovis gyerektorna”, „torna gyerekkel” vagy „baba-mama torna” keresőszóra jó pár találatot kapunk, ezeket együtt is megcsinálhatjuk vagy elleshetünk belőlük néhány ötletet.

Maradjunk aktívak!

Azért, mert otthon vagyunk, még nem jelenti azt, hogy egész nap ülnünk kéne hol a konyhaasztalnál, hol a kanapén, hol a földön a gyerekkel. Használjuk ki azt, hogy otthon vagyunk és a világon senki sem néz bolondnak amiatt, ha kitöréseket végzünk a fürdőszobába vezető úton meg vissza, ha futóversenyt rendezünk a gyerekkel az ágyáig, vagy ha főzés/fogmosás közben megcsinálunk néhány guggolást és lábemelést. Legyünk kreatívak, és ha arról van szó, vonjuk be a gyerekeket is a mókába!

Táncoljunk!

Zenére mozogni kicsik és nagyok is imádnak, ezért jó ötlet lehet kijelölni napközben egy idősávot, amikor a gyerekek és mi is szabadon kérhetünk számokat, majd ezekre ropjuk együtt a nappali közepén. Rendezhetünk táncversenyt is! Az a fontos, hogy jól megmozgassuk magunkat. A tánc az egyik legjobb módszer a feszültség levezetésére és némi boldogsághormon felszabadítására, amire most mindenkinek nagy szüksége van.

Reggeli vs. esti sport

Ha úgy érezzük, hogy szeretnénk egy kicsit hosszabban magunkban tornázni, mozogni, és esetleg a párunk sem nyitott arra, hogy addig a gyermekünkkel foglalkozzon (vagy a munkája miatt nem tudja megoldani), dönthetünk úgy is, hogy reggel korábban kelünk, mint a család többi tagja és letudjuk a mozgást a hajnali, kora reggeli órákban. Ugyanezt az esti fektetés utáni időkre is halaszthatjuk, ha úgy érezzük, hogy nekünk az fér jobban bele a jelenlegi napirendünkbe. A lényeg, hogy mindenki alakítsa úgy, ahogy számára a legideálisabb!

Karanténtorna

A kialakult helyzetnek a sok rossz mellett vannak pozitív hozadékai is, ezek közül az egyik az, hogy edzők, jógaoktatók tucatjai tartanak most ingyenes élő online órákat vagy tesznek elérhetővé ingyenesen letölthető edzésvideókat.

