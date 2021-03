Olvasóink jelentős része él az otthonfelújítási támogatással

A programot január elsejétől hirdette meg a kormány, és részt vehetnek benne mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanjukban 25 év alatti gyermeket nevelnek.

Az otthonfelújításhoz igénybe vehető állami támogatás mértéke akár a 3 millió forintot is elérheti, de az igénybe vett támogatással azonos mértékű önrészre is szükség van. Ha most nehezebb anyagi helyzetben vagyunk, jó hír, hogy az önrész akár államilag támogatott kölcsönből is finanszírozható.

Hét eleji szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, olvasóink tervezik-e élni e lehetőséggel.

A válaszadók jelentős része, több mint negyven százaléka arra készül, hogy valamilyen mértékben igénybe veszi a támogatást. Közülük 19%-nyian nagyobb beruházást, 22%-nyian pedig kisebb munkálatokat terveznek.

Sajnos jelentős számban vannak azok is, mintegy 59%-nyian, akiknek a vírus miatt feltehetően csökkentek a bevételeik, ezért egyelőre nem tudnak élni a lehetőséggel. Őket azzal biztatjuk, hogy a járvány sem tart örökké. Szépen haladunk az átoltottság felé, reméljük, hogy nyárra újraindul és újra magára talál a gazdaság, és rövid időn belül ők is megtalálják a számításukat, így igénybe tudják venni az otthonfelújítási támogatást is.

