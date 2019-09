Néhány tanács kezdő futóknak

Mielőtt a rendszeres futás mellett tesszük le a voksunkat, érdemes pár kérdést tisztázni.

Lehet, hogy most kételkedünk benne, de tényleg bárkiből lehet futó. A csalad.hu a Futásról Nőknek összeállítása segítségével néhány támpontot nyújt az induláshoz.

Kikérjem az orvosom véleményét?

Mindenképp érdemes elmondani a háziorvosnak, hogy futni kezdünk, még akkor is, ha teljesen egészségesnek gondoljuk magunkat. Ha pedig valaki rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, túlsúlyos, krónikus betegségben szenved, babát vár, feltétlen beszélnie kell vele, hiszen ő tudja ellátni megfelelő tanáccsal. Az is előfordulhat, hogy kezdetben inkább az úszást, bringázást vagy gyaloglást fogja javasolni.

Mikor vegyek futócipőt?

Ha valamit az első pillanatban be kell szereznünk, az legyen a futócipő. Sokan gondolják úgy, hogy én most kezdem a futást, minek nekem jó futócipő? Jó cipőre azért van szüksége mindenkinek, legyen kezdő vagy profi futó, mert sok sérülés megelőzhető, ha ortopédiailag megfelelő cipőben sportolunk. Még jobb, ha ortopéd orvos is tanácsot ad, hogy mire figyeljünk a vásárlásnál. Ugyanakkor sok futóboltban végeznek lábfelmérést, mely során segítenek meghatározni, hogy a lábunknak mi a legideálisabb cipő. Még többet teszünk a lábunk egészségéért, ha egyedi talpbetétet is készíttetünk a cipőbe.

Edzésterv alapján kezdjek futni?

Azt javasoljuk, hogy egy séta és kocogás kombinációjából álló kezdő edzéstervvel induljanak a kezdők. Az edzésterv segít abban, hogy tervezni tudjunk az időnkkel, fel tudjunk készülni arra, hogy mennyi időt vesz el az edzés a napunkból, illetve abban is segít, hogy ne fussunk túl sokat egyszerre. Persze lehet érzésre is futni, de a tapasztalat az, hogy a legtöbb kezdő már az első alkalommal túlterheli magát. Többet és gyorsabban fut mint kéne, és így gyorsan alábbhagy a lelkesedés.

Eddig mást sportoltam, most kezdek futni. Mennyit fussak?

Ha valakinek már van egy alap kondija és ismeri a szervezete jelzéseit, akkor valószínű, hogy képes lesz pár kilométer lefutására már az első alkalommal is. Ennek ellenére javasoljuk, hogy ők is fokozatosan építkezzenek a futásban. Mivel a futás másfajta mozgás, mint amit eddig végeztek, az izomzatnak és az ízületeknek meg kell adni az időt, hogy alkalmazkodjanak az újfajta mozgáshoz. Mindenképpen egyenletes tempójú, könnyű vagy közepes intenzitású, rövidebb, 20-30 perc körüli edzésekkel induljanak.

Milyen tempóval fussak?

A legtökéletesebb az lenne, ha minden kezdő futó elmenne egy terheléses vizsgálatra és laktátmérésre, ahol meg tudják határozni, hogy milyen pulzuszónákban javasolt alapozó edzést végeznie, hol vannak a zóna határai. Ezek betartásához, persze pulzusmérő órára volna szükség az edzések alatt. Ennek hiányában fussunk olyan tempóval, hogy képesek legyünk akár beszélgetni is. Ez sokszor nagyon lassú tempó, de ne aggódjunk, ez így van rendjén. A cél az, hogy megszeressük a futást, nem pedig az, hogy szenvedjünk.

Van rajtam súlyfelesleg, így is futhatok?

Nagyon jó a kérdés! Van az a súlyfelesleg, amivel tényleg nem javasolt a futás. Akinek az ideális testsúlyának több mint 10%-ánál nagyobb a súlyfeleslege, annak mindenképp gyaloglással kell kezdenie. A gyalogló edzésprogram és az egészséges, mértékletes étkezés meghozzák az eredményt. A gyaloglás annyira kiváló és kímélő sport, hogy gyakorlatilag minden kezdőnek javasoljuk testsúlytól függően, 2-4 hétig az első futóedzés megkezdése előtt.