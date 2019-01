Nálunk is kapható lesz az új Ford Explorer

Észak-Amerikában szabadidő-autókra állítja át a kínálatát a Ford, és ezzel párhuzamosan a világ többi részén is átalakul a választék.

Mifelénk először az Edge frissítés lesz elérhető februárban, a nyáron érkezik az új Kuga, ősszel pedig az Ecosport mellett, annak technikájára készülő Puma nevű szabadidő-autó. Mindezek mellett érkezik Európába az Explorer, amely bőven 5 méter feletti hosszával és hétszemélyes utasterével koronázza meg a kínálatot – értesült az Autó-Motor.

Nem próbál kisebbnek látszani valós méreténél

az Explorer, amelynél minden korábbinál több okos részletet tartalmaz – utóbbiakhoz az ötleteket a tulajdonosok megkérdezésével gyűjtötték. A pohártartókba például már szögletes alaprajzú italos dobozok is berakhatóak, a hátsó ülés kezelését (hosszában állítás) egy kisgyermek is képes elvégezni, a fedélzeti wifi-hotspot tíz eszközt képes kiszolgálni (minden sorban van USB-töltő, a csomagtérben és a második sorban 110V-os konnektor is), a második sorba került egy polc, amelyre egy tabletet rakva az mind a három hátsó ülésről látható – ezt kisgyermekes szülők értékelik majd nagyra – fogalmaz a lap.

A tulajdonosok számára minden korábbinál tágasabb utas- és csomagteret (bővítés után 2486 liter) kínál az Explorer, a karosszéria hossza 505 centi, szélessége 200,4 centi, magassága 177,5 centi, a tengelytávolság 302,5 centi. Aktív zajkioltás növeli a komfortot,

az első sorba masszázsfunkciós ülések is kérhetők.

A fejegység a műszerfal közepére biggyesztett, élére állított 10,1 colos képátlójú képernyőt kap, ezzel párhuzamosan a műszeregység egy 12,3 colos képátlójú monitor. Az Amazon segédjén keresztül oldották meg a hangvezérlést, ezzel a párosított okosotthon is hozzáférhető, a feláras hifi 14 hangszórós B&O rendszer.

Az alapmotor a 2,3 literes EcoBoost (310 LE/420 Nm) négyhengeres, ezenkívül 3,3 literes szívó V6-os, a 3,3-as blokkot használó benzin-elektromos hibrid hajtás és 3,0 literes V6-os EcoBoost (365 LE/380 Nm) alkotja a választékot, utóbbi sportos ST körítéssel is választható lesz, a váltó minden esetben tízfokozatú automatikus. Akár 2,5 tonnát vontathat az autó, amely

elektronikus beavatkozók segítségével alkalmazkodnak a talajhoz, a hátsókerékhajtású alapmodellben hatféle program van,

az összkerékhajtásúban hét – utóbbi „havas/homokos talaj” móddal tud többet.

Természetesen a legújabb vezetőtámogató rendszereket kapja az Explorer, ezek közül a holttérfigyelő emelhető ki, amely vontatást érzékelve megnöveli a lefedett területet, hogy az utánfutóra is kiterjessze a működését. A távolságtartó tempomat torlódássegéddel is rendelkezik, azaz megállásig képes fékezni és magától újraindul az előtte lévő járművet követve, a tolatóradar akadályt érzékelve megállítja az autót, nem csak figyelmeztet. A közönségpremierre a Detroiti Autószalonon kerül sor, a forgalmazás a nyáron indul az Egyesült Államokban, Európába és így Magyarországra ősszel érkezik az új Ford Explorer.