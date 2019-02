Mivel helyettesíthetjük a rizst?

Sok háziasszonynak fejtörést okoz ez a kérdés, pedig a válaszok ugyanúgy megtalálhatók a sarki boltban, mint nagyanyáink receptes füzeteiben.

Általában akkor kerülnek elő alternatív köretek, amikor már unjuk a rizst és a krumplit, ezért nem mindenkinek ugrik be kapásból, hogy mivel lehet változatosabbá tenni például egy egyszerű rizseshúst. Pedig ezek ugyanúgy megtalálhatók a sarki boltban, sőt nagyanyáink receptes füzeteiben is. Meg is bolondíthatjuk az ízüket. Szendrei Bence séf volt a borsonline.hu cikkében a háziasszonyok segítségére.

Bulgur

Két fajtája van, létezik előgőzölt és sima bulgur. Előbbinek annyi az előnye, hogy gyorsabban elkészül, de a normál is az asztalra kerülhet körülbelül negyedóra alatt.

Szerencsére a bulgur egy olyan gabona, amit nehéz elrontani. Alaplében vagy sós vízben főzzük meg körülbelül másfélszeres folyadékban. (Ha nem elég, akkor nyugodtan pótolhatjuk.) Mivel egy kicsit száraz, érdemes egy kis olajat vagy vajat hozzáadni tálalás előtt.

A bulgur lényegében nem más, mint tört búzaszem. A még éretlen vagy a meghántolt érett búzaszemeket párolják, kiszárítják, majd durvára összetörik. Szinte alig kell főzni, nagyon hamar elkészül, ezzel is ki lehet váltani a rizst, ami azért célszerű, mert jóval alacsonyabb a glikémiás indexe – hívja fel egy fontos tényezőre a figyelmet Kovács Judit dietetikus.

Gersli

Hátránya, hogy sokáig fő, legalább 30 percig a tűzön kell hagyni, de még ekkor is tartja az enyhén roppanós állagát. Az elkészült köretet zöldségekkel is feldobhatjuk, de itt is jól jön az olívaolaj vagy a vaj, hogy kicsit krémesebb legyen a végeredmény.

Hántolt és méret szerint osztályozott árpa a gersli, más néven árpagyöngy. A szó a német Gerste (árpa) kicsinyítőképzős formájából ered. Jól helyettesíthető vele a rizs az ételekben – magyarázta a szakember. Érdemes többször készíteni, mert az árpa az egyik legnagyobb nyom­elemtartalmú gabona. Idegrendszer-nyugtató hatása is van.

Hajdina

Pörkölt és sima változatát is megtaláljuk a boltokban. Érdemes mindkettőt kipróbálni, mert nem egyforma az ízük. Az előbbi kicsit a pörkölt mogyoróra hajaz, utóbbi semlegesebb ízű. Ha pörköletlent veszünk, akkor azt otthon is lepiríthatjuk zsiradék nélkül, nagy lángon, folyamatos kevergetés mellett. Az elkészítésnél vigyázni kell, mert könnyen túlfőzhetjük. Előzetes beáztatással viszont lerövidíthető a főzési idő.

A hajdina közepes glikémiás indexszel rendelkezik, így cukorbetegek és inzulinrezisztenciások számára is ajánlott. Telítetlen zsírsavakat tartalmaz, ezért szerepet játszhat a szív- és az érrendszer egészségének megőrzésében. Gazdag ásványi anyagokban – káliumban, foszforban, magnéziumban, nikkelben – és B1- B2-, E-vitaminban. Nagy mennyiségben tartalmaz rutint, ami a C-vitaminnal együtt erősíti az erek falát. Érdemes rendszeresen enni, ha valamilyen érbetegségben szenved valaki.

Kuszkusz

Sokan nem tudják, hogy a kuszkusz egy tésztaféle, mivel lisztből és vízből áll. A szemeket keverjük össze egy kicsi sóval és olívaolajjal, és öntsünk rá annyi forrásban lévő alaplevet vagy vizet, hogy ellepje. Lefedve körülbelül 5–10 perc alatt elkészül, tehát nem kell forralni. Mentával, petrezselyemmel, gránátalmával vagy akár lime-mal is ízesíthetjük.

Ha az elkészítés ideje alapján rangsorolunk, akkor egyértelműen a berber eredetű kuszkusz a győztes, hiszen csak le kell forrázni, majd 10 percet állni hagyni. Durumbúzadarából készül. Nagyon hasonló, mint az általunk ismert búzadara vagy a tarhonya. Nagyjából a kettő keverékének számít, de élelmi rost- és fehérjetartalma magas – mondta Kovács Judit.

Köles

Egy bögrényi köleshez három bögre vízre van szükségünk, tehát elég sok folyadékot vesz fel. A főzés elején forraljuk fel a vizet, aztán kisebb lángon hagyjuk, hogy körülbelül 20 perc alatt elkészüljön. Főétel mellé, de édességekhez is istenien illik.

Gazdag magnéziumban, és ahogy a legtöbb gabona, B-vitaminban is. Ideális tápláléka a vegetáriánusoknak, mivel kiváló fehérjeforrás. Fedő alatt, időnként megkeverve 15–20 percig főzzük, amíg megpuhul. Készíthetjük fele víz, fele tejjel is – árult el egy trükköt a dietetikus.

A változatos étkezést vallja Schobert Norbi, ám nem mindegy, hogy mit eszünk annak figyelembe vételével, hogy mit akarunk elérni. 100 gramm rizsben csaknem 70 gramm szénhidrát van, sőt ez az étel a gyorsan felszívódó szénhidrátok közé tartozik. Ugyanez a helyzet a bulgurral és a kuszkusszal is. Ha izmosodni szeretnénk, akkor tökéletes köretek, mivel erőt adnak, de a kilók leadásánál nem ajánlom. Ebben az esetben sokkal jobbak a párolt vagy nyers zöldségek vagy az Update köretek. A rizsszemtészta – ami egyébként szénhidrátcsökkentett is – a rizst helyettesíti, így azt bátran ehetjük. Ha csak a változatos étrend a lényeg, akkor viszont nyugodtan próbálkozhatunk a kölessel és a hajdinával is. Sőt én például a töltött káposztát gerslivel szeretem a legjobban – magyarázta a fitneszguru.

