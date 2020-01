Mérséklődik a hideg a hétvégén

Messze még a tavasz, de jön az enyhülés.

A hétvége első felében néhol akár mínusz 10 fok körüli értékek is lehetnek, majd mérséklődik a hideg. Míg egyes helyeken napközben is csak plusz 1 fok lesz, másutt akár plusz 9 fokig is melegszik a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Péntekre virradóra az éjszaka képződött köd helyenként csak lassan oszlik, szakadozik fel, másutt azonban a kezdeti párásság után napos idő valószínű kevés felhővel. A minimumhőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul, de a fagyzugos területeken egy-két fokkal hidegebb is lehet. A nappali maximumok többnyire plusz 1 és 5 fok között várhatók, a déli vidékeken ennél pár fokkal melegebb, a ködös részeken hűvösebb is lehet.

Szombaton a köd napközben várhatóan feloszlik, de a felhőzet nagyrészt megmarad, sőt délnyugat felől meg is vastagszik, illetve a kezdetben napos tájakon – nagyobb eséllyel délen – is megnövekszik. Helyenként ónos szitálás előfordulhat, majd délután délnyugat felől elszórtan gyenge esőre lehet számítani. A leghidegebb órákban mínusz 8 és plusz 1 fok között, napközben 0 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, délen lesz melegebb.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, vékonyabb felhőzet, napos időszakok inkább csak délen lehetnek. Elszórtan kisebb eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 9 fok között valószínű, délen lesz melegebb – olvasható az előrejelzésben.