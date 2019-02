Meglepő, milyen sokoldalú csodaszer a grépfrút

A citrancsnak is nevezett gyümölcs az immunerősítéstől a gyomorfájásig számtalan panaszra kínál megoldást.

A grépfrút jótékony hatása már évezredek óta ismert, ám Európában csak a 17. században lett közkedvelt.

Erősíti az immunrendszert

A gyümölcs íze kellemesen savanykás-keserű, húsa pirosas, C-vitamin-tartalma kiemelkedő. Már csak ezért is érdemes napi gyakorisággal fogyasztani a téli hónapokban. Ám ennél még többet is tud: máj-, és vértisztító, vérnyomáscsökkentő hatása is ismert. A fogyókúrázók egyik kedvence, mivel segíti a zsír lebontását.

Ha tehát immunerősítésre használja, akkor egyen meg naponta egy grépfrútot, vagy igya meg a levét. Ha megfázott, jót tesz az aromaterápia: tegyen forró vízbe néhány csepp grépfrútolajat, és a törülköző alatt inhalálva lélegezzen mélyeket. Ha köhögés kínozza, igyon mézes grépfrútlevet, és gargarizáláshoz keverjen el néhány csepp grépfrút-magkivonatot langyos vízben.

Értékes mag

A grépfrútmag-kivonat elsősorban bioflavonoidot, C-vitamint és néhány fehérjét tartalmaz. Hatóanyaga elpusztítja a kórokozókat, természetes módon semmisíti meg a vírusokat, baktériumokat, gombákat.

Hogyan kell használni? Elsősorban az emésztés támogatására (keserű anyagai miatt epehajtó, étvágyhozó, emésztésserkentő), fertőtlenítő hatásának köszönhetően bakteriális, vírusos és gombás fertőzések kezelésére – külsőleg és belsőleg is. A cseppek szedését célszerű kis adagban (napi 3 × 3 csepp) elkezdeni, majd szükség esetén kétnaponta 2-3 cseppel emelni. Három hétnél tovább nem szabad használni folyamatosan a grépfrútmag-kivonatot! A tömény oldatot fel kell hígítani, mert felmarhatja a nyálkahártyát.

Gyógyítja a bőrt

A grépfrút fertőtlenítő hatású, így kisebb sérülés után jót tesz a grépfrútmagcseppes kenőcs. Ehhez keverjen össze teafaolajos vagy körömvirágkrémet pár csepp grépfrútmagkivonattal! Lábgombára is hatásos a grépfrútmagolajos lábfürdő.

Gyomorfájásra

Gyomorrontás és -fertőzések ellen is bevethető a gyümölcs vagy a magjából nyert kivonat, amelyet a fentiekhez hasonló módon fogyaszthatunk.