Megállíthatók a járványok?

A hét közepéig még úgy tűnt, sikerült megfékezni az új koronavírus Kínán kívüli terjedését, világszerte csak kisebb gócpontok alakultak ki, az újabb fertőzéses esetek óvatosságra inthetik a szakembereket. Közben már több oltóanyagot is tesztelnek, egyelőre csak egereken.

Miközben a szakértők a hét közepén még abban reménykedtek, hogy néhány héten belül lecseng a kínai Vuhanból indult a WHO által COVID-19-nek elnevezett új koronavírus okozta járvány, azóta kiderült, lehet, hogy most jön csak a neheze – írja a Vasárnap Reggel. A szakértők ugyanis a kínai adatokból indultak ki, matematikai modelleken is futtatva őket, csakhogy az adatok pontossága megkérdőjelezhető. Csütörtöki elemzésében a Reuters hírügynökség rámutatott: annak, hogy hirtelen megnövekedett a kínai Hupej tartományban az új koronavírus okozta megbetegedések és halálesetek hivatalos száma, annak tudható be, hogy új diagnosztikai eljárásrendet alkalmaznak. Így

egyelőre nem lehet tudni, kell-e számítani az eddiginél sokkal súlyosabb válságra, vagy lassult a vírus terjedésének üteme.

Ami biztosnak látszik, a Kínában karaténba zárt tartományokban – elsősorban Hupejben – várhatóan még sokan fognak belehalni megbetegedésekbe és százezer fölé emelkedhet a fertőzöttek száma.

Gyors terjedés, szigorú karantén

Ugyanakkor úgy tűnt, hogy Kínán kívül csak kisebb gócpontok alakultak ki, csupán egy-egy vírushordozó fertőzött meg másokat, Németországban egy tanácskozáson, a Japán partjainál veszteglő óceánjárón pedig utasként. Ezekben az esetekben is vesztegzárral biztosították az egészségügyi hatóságok, hogy ne terjedhessen tovább a kór. Ám szerdán

Angliában már olyan kínai nőnél állapították meg, hogy fertőzött, aki repülőgépen érkezett a szigetországba, és utólag jelentkezett tüneteivel orvosnál. Vagyis zavartalanul átjutott több szigorú repülőtéri szűrővizsgálaton, miközben a szervezetében már dolgozott a vírus…

A kórtól addig mentes Egyesült Királyságban emiatt további fertőzöttek jelentkezésére számítanak, de utánkövetéssel a repülőgép többi utasának vizsgálatát is kezdeményezik.

Közben Vietnámban karantén alá helyeztek egy tízezres települést, miután öt embernél kimutatták a koronavírust. Egy nőnél jelentkeztek először a kór jegyei, egyelőre nem ismert, hol fertőződött meg. Az Egyesült Államokban egy Kínában járt férfinél mutatták ki a vírust, aki a múlt héten légi úton érkezett Vuhanból a haditengerészet bázisára a dél-kaliforniai Miramarba. Karanténban tartanak egy nőt is, aki szintén repülőgéppel érkezett vissza a hazájába. Őt korábban tévedésből elengedték a kórházból, mert tévesen címkézték fel a koronavírus kimutatására szánt laboratóriumi mintáját… Mindez arra utal, hogy a kínai karanténokból mégis kiszabadulhatott a vírus. Akár napokon belül kiderülhet, elegendőek-e a megfékezésére világszerte eddig tett óvintézkedések.

Akár egy éven belül meglehet a védőoltás

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa elmondta: akár egy éven belül hatékony és biztonságos védőoltás állhat rendelkezésre, de

már most is vannak olyan, korábban is ismert gyógyszerek, amelyek hatékonynak tűnnek a vírus ellen.

Már ígéretes vizsgálatok folynak négyféle oltóanyaggal is, az ellenszer embereken való kipróbálására azonban még hónapokat kell várni. Már az is szép eredmény, hogy ilyen gyorsan elkészültek. A legújabb módszerekkel a szakemberek ugyanis a korábbinál gyorsabban tudják elemezni a vírus DNS-ét, és így hamarabb megtalálhatják a kórokozó gyenge pontjait.