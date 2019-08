Másokkal összefogva fogyni is könnyebb

A fogyókúrázók többsége általában egyedül igyekszik felvenni a harcot a felesleges kilók ellen, holott, akárcsak a hegymászásnál vagy a csapatsportoknál, segítőtársakkal együtt sokkal sikeresebb lehetne.

Kollégákkal

A farkaséhség mindig délután, a munkahelyén tör önre, amikor a környezetében mindenki csokit, kekszet vagy csipszet majszol? Ez, ha gyakran elcsábul, bizony hízáshoz vezet! Ilyenkor csak az összefogás segíthet: osszák fel, ki melyik nap hoz valami finom és egészséges uzsonnát, például korpás kekszet és friss gyümölcsöt a többieknek is.

A barátnőjével

Egy kedves barátnővel összefogva a sikernek is sokkal nagyobb az esélye! A Harvard Egyetemen elvégezett kutatás szerint az azonos nemű barátok tudják a leghatékonyabban támogatni egymást. Az egyetlen csapdalehetőség, ha az egyikük feladja a dolgot, és emiatt szolidaritásból és a közös cél elvesztése miatt a másik is felhagy a fogyókúrával. Ezért aztán nagyon fontos, hogy erre a „vészhelyzetre” is felkészüljenek!

A párjával

Partnerével egyetértenek abban, hogy többet kívánnak tenni a fizikumukért? A siker érdekében fontos, hogy ne a párja kedvéért akarjon változtatni, hanem elsősorban saját magáért! A közös fogyókúra legfőbb kihívása, hogy a viszony partneri, ne pedig versengő legyen! Ha sikerül, kölcsönösen motiválni tudják egymást, ami rengeteget segít az új életmód megtartásában.

Fogyókúrás csoportban

A felesleges kilók leadása érdekében alakult klubok igen sikeresek. Itt elsősorban az elért eredménynek szóló kölcsönös nagyrabecsülés az, ami tartósan megerősíti az új, jobb táplálkozási szokásokat. Ha a saját torkosságát gyengeségnek tekinti, ráadásul jelentősebb súlyfelesleggel rendelkezik, inkább egy idegenekből álló csoporthoz csatlakozzon, mert az ő segítségükkel könnyebben legyőzheti ezeket az akadályokat – tanácsolja legutóbbi számában a Vasárnap Reggel.