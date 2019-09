Legyen időnk önmagunkra is!

Háztartás, munka, gyerekek: olykor kötélidegek kellenek a mindennapokhoz, de érdemes néha kiszállni a mókuskerékből és saját magunkra koncentrálni.

A személyiségétől függően mindenki másban találja meg a lelki békéjét. Vannak, akiket a sport nyugtat meg, akadnak, akiket a kreatív tevékenységek, míg mások távol-keleti relaxációs technikákkal lazítanak. Ha még nem talált rá a legtesthezállóbb kikapcsolódási formára, érdemes kísérleteznie a különböző elfoglaltságokkal. Rendszeresen tervezzen előre, ütemezze be a legfontosabb tennivalókat, és természetesen a saját „énidejét” se hagyja ki a napi beosztásból – írja a Fanny alapján készült cikkében a Vasárnap Reggel.

1, Lélegezzen!

Ha feszült, akkor a szervezete úgy próbálja ellensúlyozni a stresszt, hogy szaporábban veszi a levegőt. Amennyiben szeretne egy kicsit lenyugodni, vagy már kisimultan indítaná a napot, érdemes megtanulnia egy légzőgyakorlatot. Hunyja le a szemét, és az egyik tenyerét tegye a homlokára, a másikat a tarkójára. Szívja be mélyen a levegőt az orrán át, egy pillanatig tartsa bent, majd fújja ki a száján keresztül. Ismételje meg 3-4 alkalommal, és máris kisimulnak az idegei. Ezt a technikát alkalmazhatja a dugóban ülve, vagy a buszra, villamosra, esetleg orvosra várva. Meglátja, sokkal jobban érzi majd magát, és az idő is gyorsabban telik, ha nem hergeli fel magát.

2, Irányítsa az energiáit!

A csi az ázsiai kultúrában az életenergiát jelenti, a gyógyító csikung pedig megtanítja, hogyan irányítsa azt. A komplex meditációs, légző- és mozgásgyakorlatok segítségével kiadhatja magából a stresszt, vagy ahogy a hagyományos kínai orvoslás hívja, a belső tüzet, mindezt ráadásul lágy, lassú mozdulatokkal. A test, az elme és a lélek összehangolható jógagyakorlatokkal is, ami egy jóval dinamikusabb mozgásforma, mint a csikung, ráadásul kiválóan alkalmas nyújtásra és alakformálásra is. Ma már szinte minden városban, kisvárosban hirdetnek jógatanfolyamokat. Akadnak olyan tréningek, amelyeket a szabad levegőn tartanak, másokat pedig művelődési házakban, iskolák tornatermében. Mindegy, melyiket választja, csak jól járhat vele. Sőt, ha tudja, beszélje rá párját, és menjenek együtt a tanfolyamra.

3, Kreatív töltődés

Legyen szó festésről, fotózásról, gyöngyfűzésről, kézimunkáról, a kreatív tevékenységek során az ember egyfajta elmélyült, ellazult állapotba kerül. Az alkotás segíthet még az érzelmi zavarok feloldásában, továbbá a traumák feldolgozásában is. Fontos: ne engedje, hogy bárki a tehetség kérdésével nyomassza: mindegy, milyen a végeredmény, a lényeg, hogy ön örömét lelje a folyamatban! Ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá, keressen a könyvesboltokban felnőtteknek készült színezőket. Számtalan fajta közül választhat.

4, Valamit egyedül

Sokan esnek abba a hibába, hogy ha van társuk, családjuk, akkor elfelejtik, hogy időnként milyen jó is egyedül csinálni valamit. Bizony akkor is nyugodtan bezárkózhat félórára a fürdőszobába, ha egyébként édesanya, és egyáltalán nem kötelező elmennie a párjával moziba vagy vacsorázni, ha éppen egy kis magányra vágyik! Ha a fodrásznál, kozmetikusnál tud kikapcsolni, ellazulni, akkor jelentkezzen be oda. Amennyiben inkább a sport segít önnek, akkor menjen egyedül sétálni, vigye ki a kutyát. Nem lesz attól rossz szülő, házastárs, ha néha-néha egyedül szeretne lenni.

5, Békében önmagával

A spirituális gyakorlatként értelmezendő meditáció során nincs más dolga, mint kiüríteni a fejét. Ez első hallásra könnyűnek tűnhet, ám mivel totális ellentéte a hektikus hétköznapoknak, ezért eleinte önnek is nehézsége támadhat az elmélyüléssel. Ennek ellenére érdemes kitartóan gyakorolni: a rendszeres meditáció révén a vérnyomás és az izomfeszültség egyaránt csökken. Ne higgye, hogy ez valami ezoterikus humbug: számos orvos is javasolja a meditációt kiegészítő kezelésként! A módszer előnye, hogy szinte bárhol gyakorolható. Persze – főleg kezdetben – egyszerűbb otthon, nyugodt körülmények között próbálkozni vele, ám később akár a focipálya szélén, miközben a gyerekre vár, vagy a buszon ülve is kiürítheti a fejét.

Borítókép: illusztráció