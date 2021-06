Közel teljes az EFOTT idei fellépőlistája – íme, a programtábla!

Az EFOTT szervezői közzétették a Velencei-tó partján 2021. augusztus 11-15. között zajló fesztivál szinte komplett fellépőlistáját. A korábban bejelentett nagy nevek (pl. Halott Pénz, Wellhello, Follow The Flow, Majka és Curtis...) mellett a zenei stíluspaletta teljes kiaknázását tűzték ki célul, így minden területről érkezik majd a hazai szakma krémje. Külön fűszer a sorban a legendás zenészgenerációk rekedt hangú sztárja, Horváth Charlie, aki 20 év után lép újra az EFOTT színpadára. Nemzetközi fellépő bejelentése még várható!

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Az EFOTT rajongóinak biztosan nem kell nélkülözniük egyet sem a zenei műfajok közül: többek között az alternatív, a rock és a hip-hop nagyágyúi is színpadra lépnek, de természetesen nem maradnak el a lemezlovasok tombolásai sem. A nemrégiben bejelentett nagyszínpados fellépők most már kiegészültek a 2-es számú nagyszínpad (ez újdonság az idei fesztiválon!) és a további zenei helyszínek előadóival: https://efott.hu/programok/. Összesen 100 együttes gondoskodik majd a szórakozásról.

Az 1. nagyszínpados fellépőlista, ahogy azt már a szervezők bejelentették, olyan extrán népszerű zenei formációknak ad helyet, mint például a Halott Pénz, a Wellhello, a Follow The Flow, Majka és Curtis, Rúzsa Magdi, a Brains, Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia vagy a Margaret Island. Az idén debütáló 2. nagyszínpadot a magyar könnyűzene különlegességei foglalják majd el, így érkezik a hosszú pályafutású énekeslegenda, Charlie, a Fonogram-díjas és nemrégiben még egy vízibiciklin is koncertet adó Lóci játszik, a Blahalouisiana, a Kelemen Kabátban, a magyar népzenét a könnyűzenével hihetetlen zseniálisan ötvöző Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast. Őket váltják majd a hazai rock kihagyhatatlan figurái: Anna and the Barbies, Road, Péterfy Bori és a Love Band, Depresszió, Ivan and the Parazol, USEME és Cloud9+. Tovább színesíti a programkínálatot az alter vonal, így jó lesz nekünk az Ocho Machoval, sötét a 30Y-nal, a Kiscsillaggal megtudhatjuk, van-e szándék, és még utoljára lyukat vághatunk a kádba a búcsúturnét járó Intim Torna Illegállal.

A lemezlovasok közül az Efottozókkal tart majd Lotfi Begi, Metzker Viki, Pixa, Andro és Yamina is, az üdvöskék közül pedig a BSW, Krúbi, Lmen Prala, Manuel, Essemm, Lil G, Rico X Miss Mood, Optiz Barbi, a USNK, T-Danny és Nemazalány. Továbbá tiszteletüket teszik Sukoró térségében olyan örök kedvencek is, mint a Hősök, Sub Bass Monster, a Belga, a Fish!, Ganxsta Zolee és a Kartell, az AK26, az Esti Kornél és a Konyha.

Az EFOTT szervezői arra törekszenek, hogy mindenki biztonságban és felhőtlen hangulatban élvezhesse a fesztivált, mind a nappali, mind pedig az esti programok ideje alatt. A legújabb rendelet szerint 18 év alattiak is látogathatják a rendezvényt, koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt.