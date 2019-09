Itt az ideje felkészíteni bőrünket a hidegre

Az ősz kiválóan alkalmas a regenerálódásra, megújulásra.

Beköszöntött az ősz, amikor egyre kevesebb a napsütéses órák száma. A fényviszonyok megváltozása miatt pedig jobban kell törődnünk a bőrünkkel is. Több tápláló anyagra van ilyenkor szüksége, valamint óvni kell a hűvösebb időjárás viszontagságaitól is, hiszen a szeles időtőben könnyen kiszáradhat, kipirosodhat. Ráadásul a dehidratáció mértékét növelheti a fűtött helyiségek száraz levegője is – írja a haon.hu.

Felkészíteni a bőrt télre

Nyáron, amikor sok napfény éri a bőrt, májfoltok és ráncok alakulhatnak ki. Ezek megelőzésére, illetve eltüntetésére az őszi arcápolás legfontosabb eleme a hidratálás, ilyenkor kezdjük el ugyanis felkészíteni bőrünket a télre, vitaminokkal, krémekkel. Ebben az időszakban használhatunk már akár zsírosabb, nehezebb krémeket is, természetesen a bőrtípus figyelembevételével. Továbbá fontos a bőr halványítása, koptatása is, ezért kiemelt szerepet kap a bőrradírozás – mondta el Molnár Anita kozmetikus, hangsúlyozva, hogy leginkább az A- és D-, valamint a B-vitaminok pótlására van szükség.

A bőrradírozás serkenti a bőr anyagcseréjét, és hozzájárul a bőr megújulásához, ugyanis segíti az új bőrsejtek képződését. Felfrissül a bőr, valamint előnye, hogy az arcápoló hatóanyagai könnyebben szívódnak fel bőrradírozást követően. Jó szolgálatot tehet bőrünknek a peeling is, mely a bőr elszarudosott rétegeinek vékonyítását jelenti. A peelingnek több fajtája van, mechanikai,biológiai, kémiai és gépi. A mechanikai peelinget bárki el tudja végezni otthon is magának. Ezek a krémek vagy zselék kisebb szemcséket tartalmaznak, melyeket vizes vattával fel lehet vinni a bőrre. Vannak azonban olyan kezelések, amiket feltétlenül kozmetikus szakemberre kell bízni. Ilyen például, ha egy forgófejes géppel szedjük le a megvastagodott szaruréteget. Az úgynevezett dermabrázió során pedig csiszolófejes technikát alkalmazunk, mely a bőr legfelső, elhalt hámrétegét távolítja el – mondta a szakember, majd kitért a rendszeres arcápolás fontosságára is.

Legyen a reggeli rutinunk része, hogy arctejjel, tonikkal átmossuk az arcunkat és felviszünk egy nappali, fényvédő krémet. Ez azért fontos, mert habár ősszel nem olyan intenzív a napsugárzás mint nyáron, ilyenkor is figyelnünk kell a megfelelő fényvédelemre – hangsúlyozta Molnár Anita.

Belsőleg is hidratáljunk!

A bőr hidratálását belsőleg is segíthetjük megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásával. Érdemes naponta legalább 1,5–2 liter vizet meginni, amit bőrünk is meghálál majd. A szezonális gyümölcsök és zöldségek, illetve az ezekből készült levek fogyasztása is jó szolgálatot tehet bőrünk szépségéért.

