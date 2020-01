Így előzhető meg, hogy tüdőgyulladás legyen a megfázásból

Már pár otthon, pihenéssel töltött nap is elég lehet.

A megfázás rossz közérzettel, orrdugulással, orrfolyással, torokfájással járhat. Több alkalommal is áteshetünk rajta évente, rendszerint egy hét alatt elmúlnak a tünetei. Bizonyos esetekben azonban komoly szövődményeket, akár tüdőgyulladást is okozhat – figyelmeztet a Diéta és fitnesz.

Vírusok és baktériumok

A megfázást vírusok okozzák. A szervezetet legyengítik, ezáltal könnyebben alakulhat ki bakteriális felülfertőzés. Ha romlik a légutak védekezőképessége, a kórokozók könnyebben megbetegíthetik a tüdőt is, tüdőgyulladást is okozhatnak. Ennek ellenére a többségünk szerencsésen kiheveri viszonylag rövid idő alatt a megfázást.

Mitől függ, hogy szövődmény lesz-e a tüdőgyulladás?

„A kockázat magasabb a még fejletlen immunrendszerrel rendelkező csecsemők és gyermekek körében, a legyengült immunrendszerű krónikus betegeknél és az idősek esetében is. Olykor egészséges, a rizikócsoportba nem tartozó személyeknél is kialakulhat megfázásból tüdőgyulladás, ennek főként életmódbeli okai vannak” – mondja Dr. Tárnok Ildikó a Tüdőközpont tüdőgyógyásza.

A megfázást ki kell feküdni!

A többség akkor is hajt, ha betegnek érzi magát. Felkészül házi patikával, zsebkendőkkel, forró italporokkal, teával és torokfertőtlenítő tablettával ül be a munkahelyére dolgozni.

Ugyanazt a teljesítményt próbálja hozni, amit egészséges állapotban megszokott. Pedig a megfázást ki kell pihenni – már pár, otthon pihenéssel töltött nap is elég lehet, amíg a szervezetnek semmi más dolga nincs, mint a gyógyulásra koncentrálni. És így legalább a kollégáknak sem adjuk tovább a fertőzést.

Sok múlik a szervezeten

Sokan persze így is végigcsinálják, betegen dolgoznak, és ha lassabban is, de csak kikecmeregnek a megfázásból. A dolog kimenetele attól is függ, hogy milyen állapotban voltunk, amikor a megfázás ledöntött a lábunkról. Egy már eleve túlhajszolt, stresszes életvitel mellett, kialvatlan és mozgásszegény életmódot folytató, legyengült immunrendszerű személynél nagyobb a megfázás miatti szövődmények megjelenésének a kockázata, mint annál, aki alapvetően egészségesen él.

A tüdőgyulladás tünetei

A bakteriális eredetű tüdőgyulladás lehet típusos vagy atípusos. Az első esetben magas láz, hidegrázás, mellkasi fájdalom, köhögés, gennyes köpetürítés jelentkezhet, és általános gyengeség érzés, elesett állapot kíséri. Ha a megbetegedés hátterében atípusos kórokozó szerepel, magas láz helyett hőemelkedés, kínzó ingerköhögés, influenzaszerű tünetek -fejfájás, végtag-, izom- és ízületi fájdalom- jellemzőek, és hasi panaszok is társulhatnak.

Tüdőgyulladás diagnózisához minden esetben mellkasröntgent szükséges végezni. Ez alapján lehet elkülöníteni egyéb betegségektől, például a hasonló tüneteket okozó hörgőgyulladástól is.

Hogyan előzhetjük meg?

Ha betegnek érezzük magunkat, pihenjünk. A megfázás szövődményeként jelentkező tüdőgyulladás megelőzésének egyik legfontosabb lépése a pihenés, az ágynyugalom.

Sokat számít még a jó általános egészségi állapot. Az immunrendszer megfelelő működéséhez fontos a rendszeres testmozgás, a változatos étrend, a megfelelő folyadékbevitel és az elegendő, pihentető alvás.