Hogy készítse fel a szervezetét a hidegre?

Még pár napig élvezhetjük, hogy 20 fok felett alakulnak a délutáni csúcs­hőmérsékletek, de ilyenkor is érdemes rétegesen öltözni, mert nagy különbségek lehetnek reggel, napközben és este.

Mindenki boldog, ha ősszel minél később kell vastag ruhákat ölteni. A vénasszonyok nyarának az az egyik előnye, hogy még utoljára feltöltődhet az ember napfénnyel, meleggel, mielőtt beköszönt a hideg és koromsötét órákkal teli tél. Az enyhe, napsütéses idő viszont a vírusoknak is kedvez – írja a Bors.

Ilyenkor több a meghűléses betegség, mivel a vírusok is gyorsabban terjednek – magyarázza dr. Bense Tamás családorvos. „Emellett a nem megfelelő öltözék miatt is könnyebben betegszik meg az ember. Reggel, éjszaka hideg van, napközben viszont 20–23 fok körüli a hőmérséklet. Ehhez a hőingadozáshoz az emberek nehezebben alkalmazkodnak, öltözködnek.”

A legjobb, ha ilyenkor a réteges öltözködést választja, így reggel nem fog fázni, meghűlni, viszont délután le tudja venni a meleg ruhákat magáról, így megizzadni sem fog a nap folyamán.

Fájnak a végtagok

A meleg után hirtelen beköszöntő hideg so­kaknak problémát okoz, de vannak olyanok, akik pont, hogy a vénasszonyok nyara miatt szenvednek. Az időjárás-változások miatt sokak fejfájással vagy mozgásszervi fájdalmakkal küzdenek. Leginkább a krónikus ízületi bántalmakban, reumás gyulladásban vagy ízületi kopásban szenvedő páciensek érzékenyek az időjárás hirtelen változásaira.

Most is tele vannak betegekkel az orvosi rendelők, és ezen a hétvégén beköszöntő hidegebb napok sem fognak javítani, sőt. Bense doktor szerint október végén, november elején újabb beteghullámmal kell számolni.

„A hideg miatt megint megszaporodnak a meghűléses betegségek. De ez még nem az influenza időszaka, az majd csak később jön” – mondja a családorvos.

Lényeges: nemcsak akkor kell gondoskodni a szervezet védekező képességéről, amikor már bejött a hideg idő. Most, a melegebb napokban is ugyanúgy szüksége van a testnek a C-vitaminra, hogy felkészüljön, ellenállóbb legyen a szervezet a vírusokkal, baktériumokkal szemben. Emellett a rendszeres kézmosás is sokat segít, hogy elkerülje az ember a betegségeket.

Ezeknek a gyógynövényeknek a teáit érdemes ilyenkor inni:

Lándzsás útifű: Az egyik legjobb, köhögés elleni szer, ami nyugtatja a torkot is. A leveléből készült főzetet kortyolgatva érdemes fogyasztani.

Zsálya: Gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. Megfázásnál segít megszabadulni a felgyülemlett váladéktól.

Hárs: Lázas állapotban izzasztóként tökéletes, de emellett köhögéscsillapító és köptető hatása is van.

Bodza Teája nyugtató, izzasztó, de a reumás bántalmak ellen is kiváló, így a mozgásszervi fájdalmak ellen is jó lehet.

A meteorológusok a sokévi átlagot és a statisztikát veszik alapul – kezdi Németh Lajos meteorológus. „Szeptember végétől, de az októberi hetekben is jellemzően olyan időjárási helyzet alakul ki, amikor az országot elkerülik a légköri frontok. Ez a front nélküli, csendes, nyugodt idő a tipikus ilyenkor, pont, ami most van: se szélvihar, se sok csapadék. A mostani időjárás ennek teljesen megfelel.”

Persze, nem minden évben van vénasszonyok nyara, de térségünk klímája miatt elég sűrűn előfordul.

„Az igazi tipikus indián­nyár október közepén van. Ez körülbelül 10–14 napig tart, amikor nincsenek markáns frontok, sem esők. Ahogy közeledik október vége, november eleje, úgy lesznek egyre rövidebbek a nappalok, egyre alacsonyabb a napállás is, így a hidegebb időjárás is lassan beköszönt.”

Borítókép: illusztráció