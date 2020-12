Rigó Ágnesnek a békesség és a biztonság egyformán fontos

A vagyonvédelemmel Férjemen keresztül kerültem kapcsolatba 6 évvel ezelőtt, akkor még csak külső szemlélőként – mondja Rigó Ágnes.

Három éve csábított át Férjem a biztonságtechnikába, így kerültem a Derikhez. A munka a virtuális őrzés miatt is megemelkedett a Deriknél, és már nagyon kellett, hogy én is besegítsek a családi vállalkozásba. Mára a Derik cégcsoport érdekeltségébe tartozó cégeket közösen vezetjük, közösen döntünk. Mivel családi vállalkozás, így reagálási időnk nagyon rövid – ez is a sikerünk egyik titka. Cégünk együtt változik a kialakult helyzetekkel.

– Munkatársainkat megbecsüljük, a koronavírus okozta nehéz időkben is számíthatnak ránk. Mi is lojalitást várunk el tőlük, de azért van, hogy csalódnunk kell az emberekben. Sajnos sok vagyonvédelmi céggel van a vagyonőröknek rossz tapasztalatuk, sokszor tévesen minket is azok közé sorolnak, akik nem vagy csak részlegesen fizetik meg azokat az adókat, melyekre a törvény kötelez. A munkafelvétel során szembesülünk olyan történetekkel, hogy sok cég

nem fizet járulékokat, nem jelenti be az alkalmazottait. Egyértelmű célunk, hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár.

– A Derik cégcsoport jövőjét nagyban befolyásolja, hogy felszámoltuk az alvállalkozói kapcsolatokat az őrzésben jelenleg csaknem 200 kifejezetten

saját munkavállalóval látjuk el a feladatokat. Kiváló az adminisztrációs csapatunk, a technikai csapatunkat a közelmúltban bővítettük. Csökkentett

létszámú őr segítségével tudunk őrizni úgy, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően a technikai eszközöket vesszük igénybe. Intelligens

kamerákkal dolgozunk, melyek a nap 24 órájában figyelnek és riasztják a Derik Információs Központban dolgozó kollégákat. Természetesen

a lakossági ügyfeleink kezét sem engedjük el, folyamatos a kapcsolat velük is. Ha igénylik, karbantartjuk biztonsági rendszereiket, hogy magukat

és szeretteiket biztonságban tudhassák.

– Cégcsoportunk vállal takarítási feladatokat is. Munkatársaink lelkiismeretesen végzik ezt a sokszor lenézett munkát, pedig a higiénia nagyon

fontos, ezt a 2020-as évben mindannyian megtapasztalhattuk. Nálunk is, mint minden cégnél, a munkaerőhiány korábban problémát okozott, de mostanra szerencsére kezd helyreállni a rend. Meghirdetett állásainkra túljelentkezés van, így ki tudjuk választani a feladatra a legalkalmasabb jelöltet.

– Hatalmas lehetőségnek tartom, hogy egy ilyen cégcsoportban, mint a Derik, női vezetőként teljesedjek ki. Ugyanakkor hatalmas felelősséggel is jár, melynek a súlyát minden nap a vállamon érzem. Hozzáteszem, természetesen én választottam, és nem bánom. Mindig nagy büszkeséggel tölt el, ha a logónkat látom és a szlogenünket hallom a rádióban. A továbbiakban is szeretném, ha a Derik cégcsoport sikereiben részt tudnék vállalni.

„A munkánk a magánéletünk – és fordítva”

– Mind a magánéletemben, mind a munkámban sokat köszönhetek szüleimnek, akik végig támogattak, lehetővé tették, hogy tanulhassak. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy egy olyan társsal áldott meg az életben, mint a Férjem, aki sosem kényszerített rám semmilyen döntést, hanem támogató szeretetével közösen megyünk a kijelölt utunkon. Vele együtt kaptam egy másik családot, akik olyan emberekből állnak, akiktől szeretek tanulni, mert érdemes rájuk figyelni. Mi így vagyunk teljesek, hogy a munkánk a magánéletünk és a magánéletünk a munkánk. Fontosnak tartom, hogy a generációk közti különbségek

sokszor egy-egy poénnal áthidalhatók, ha mindkét fél részéről van nyitottság.