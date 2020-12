9+1 tökéletes recept, ami nélkül nincs karácsony

Közeleg a karácsony, ami, bár más lesz, mint eddig, az ételekkel, illatokkal mégis visszacsempészhetjük bele a békét, harmóniát. 10 ilyen receptet hoztunk most. Ráadásul a mai világban már bajlódni se kell feltétlen a sütéssel-főzéssel, hiszen egyre népszerűbb a házhozszállítás vagy épp menürendelés.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kinek mi jelenti a karácsonyi hangulatot? Van, akinek a mézeskalács illata, másnak a narancs és a fahéj harmóniája, vagy épp a halászlé piros sűrűsége, a zserbó békebelisége, a bejgli örökkévalósága, a töltött káposzta és a tejföl „násza”… egy közös van mindezekben: az ízek, illatok nem csupán az ételeket teszik kívánatosabbá, de a lelkünkbe is harmóniát, békességet csempésznek, felidézik a régi karácsonyi történeteket, emlékeket. A recept így válik ünnepi lakomává.

Ezekben a napokban sokan készülnek elő, gondolkodnak, mi is kerüljön az ünnepi asztalra, melyik recept lenne a tökéletes az idei évben. Ha el akarjuk kerülni a tömeget a boltokban, házhoz is rendelhetünk persze. És nem csak hozzávalókat, de komplett karácsonyi menüket is. Tíz olyan recept közül válogathattok most, amelyek hamisítatlan karácsonyi hangulatot varázsolnak az otthonunkba. Várjuk a ti receptjeiteket is a [email protected]-ra: osszátok meg velünk, milyen karácsonyi finomság kerül az asztalra!

Töltött káposzta

Ha valami, a töltött káposzta nem hiányozhat az ünnepi asztalról. Ha igazán ízletes falatokra vágyunk, érdemes többféle húst tenni bele. Nem véletlen, hogy disznóöléskor különösen finom a töltelék, hiszen ilyenkor a sertés többféle részéből készítik. Máskor érdemes vegyes húst a töltelékbe keverni, pl. sertést marhával vagy marhával és pulykával. Sertésből lapockát, pulykából combot vegyél, a marhához adj apróra kockázott füstölt szalonnát, hogy szaftosabb legyen. Ismerd meg a tökéletes töltött káposzta 10 titkát a Mindmegettén!

Elkészítés:

A rizst megmossuk, hozzáadjuk darált húst, az apróra vágott vöröshagymát, az összetört fokhagymát, a sót, borsot és a pirospaprikát és óvatos mozdulatokkal összegyúrjuk. A káposztát ízlés szerint kimossuk, majd a lefejtett levelekbe göngyöljük a tölteléket.

A megmaradt káposztaleveleket feldaraboljuk, és a lábas aljára halmozzuk, a megmosott füstölt bordaszéllel együtt. Erre rakjuk a megtöltött káposztákat, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. 2-3 nagyobb káposztalevéllel betakarjuk, és felfőzzük. Körülbelül. 70 perc alatt fő meg (ez a hústól is függ).

Ha megfőtt, rántást készítünk: kevés olajat hevítünk, a lisztet megpirítjuk benne, majd a tűzről levéve pirospaprikát teszünk bele, hogy szép színe legyen, és két evőkanál tejfölt is belekeverünk. A káposzta levéből annyit teszünk hozzá, hogy kb. egyforma meleg legyen (hőkiegyenlítés), rászűrjük a káposztára, és összeforraljuk. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.

Hozzávalók:

30 dkg rizs, 1 kg darált sertéscomb, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, só, őrölt feketebors, pirospaprika , 1 fej káposzta, füstölt bordaszél, kevés olaj, 2 evőkanál liszt, pirospaprika

Ahány táj, annyi recept: a halászlé

Az ünnepi asztalok hagyományos dísze a vöröslő, ízes, sűrű halászlé. A maga nemes egyszerűségében tökéletes, de érdemes kipróbálni a bajai, szegedi vagy épp balatoni halászlevet is, akár épp az ünnepi menü részeként.

Elkészítés:

A halat megpucoljuk. A pikkelyes pontyot filézőkéssel, az utolsó farki pikkely alatt benyúlva oldal irányban mozgatva a test mellett elvágjuk a pikkelytokokat, és leemeljük a kabátját. A hal bőre mindkét esetben a halon marad. A halat belezzük, ikrát/tejet, májat külön rakjuk. (Vigyázni kell az epehólyagra!) A fejet levágjuk, a halat kifilézzük. Kopoltyú, szem, keserű fog nem maradhat a halban, azokat eltávolítjuk.

A lábosba alulra rakjuk a fölkarikázott makói hagymát, majd a hal fejét, az úszókat és a csontot. Felöntjük 4 liter vízzel, és cirka 2 órán át lassú tűzön főzzük, míg a fej, a csontok teljesen szét nem esnek. Főzés vége előtt 30 perccel az elpárolgott vizet pótoljuk. Ezután átpasszírozzuk. Passzírozás után tilos vizet adni a leveshez! Az alapléhez hozzáadjuk az édesnemes paprikát, majd felforraljuk. Ezután belerakjuk az előzőleg besózott haldarabokat, a belsőséget, és 10 percig főzzük. Kóstolás után sózzuk, ha szükséges.

Hozzávalók:

5 kg ponty, 1 kg makói hagyma, pirospaprika, só, 5 liter víz

Rendeljen házhoz a tatai Mahagóni Étterem & Pizzériából minden nap 11 és 22 óra között!

Étlapunkat megtalálja: www.mahagonietterem.hu Kiszállítás már Tatabányára is! Részletekről diszpécserünk tájékoztatja. Rendelésfelvétel: +3634482904; +36702641210 Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk kedves Vendégeinknek! (hirdetés)

Nem csak ünnepi recept: göngyölt csirkecomb angolszalonna-köntösben

A göngyölt húsok óriási előnye, hogy szaftos és különleges pikáns lesz az elkészült fogás, legyen szó akár csirkéről, akár sertésről, marháról vagy épp vadhúsról. Most a teljesen egyszerű, göngyölt csirkecomb receptjét hoztuk el nektek, de számtalan göngyölt fogás közül lehet válogatni, nem csak karácsony idején.

Elkészítés:

A csirkecombokat kicsontozzuk, a sajtot rudakra vágjuk és a csont helyére tesszük. Alufóliára fektetünk egy-egy szelet angolszalonnát, egy-egy csirkecombot, sózzuk és összetekerjük. Egy éjszakára a hűtőbe tesszük, másnap sütőben puhára sütjük. Rizibizivel, salátával kínáljuk.

Hozzávalók:

4 db csirkecomb, 25 dkg trappista sajt, 4 szelet angolszalonna, só, bors, fűszerek ízlés szerint

A karácsony illatait is elhozza a narancsos pulykamell

Sokan esküsznek a szárnyasokra, ha karácsonyi menüről van szó, így a liba- és a pulykahús is népszerű ilyenkor, A fahéj és a narancs pedig már az illatával is kellemes hangulatot teremt. Nézzük, hogyan készül a narancsos pulykamell.

Elkészítés:

A húst leöblítjük, szárazra töröljük, és besózzuk. A hagymákat és a szalonnát felcsíkozzuk. A húst rostokkal párhuzamosan 4-5 csíkban mélyen bevagdossuk. Belenyomkodjuk a szalonna- és fokhagymacsíkokat. Tepsibe tesszük a pulykamellet, meghintjük borssal, mellédobjuk a hagymagerezdeket és a kimaradt szalonnát. Meglocsoljuk az olajjal, aláöntjük a bort, lefedjük, és 180 fokra előmelegített sütőben, saját levével időnként meglocsolva kb. másfél óra alatt puhára pároljuk. Miután megpuhult, fedő nélkül 20 perc alatt aranybarnára sütjük.

A mártáshoz lereszeljük a citrom és a narancsok héját, majd forrásban lévő vízbe dobva 5 percig főzzük. Ezután leszűrjük. A levüket kifacsarjuk. A húst kiemeljük, a pecsenyelét leszűrjük. Egy kisebb lábasban 1 evőkanál vajon barnára pirítjuk a cukrot, hozzáöntjük a citrom, a narancs és a hús levét, végül a bor felét, és fedő nélkül 10 percig forraljuk. A maradék borban elkeverjük az étkezési keményítőt, a mártáshoz adjuk, és sűrűsödésig felforraljuk. Ezután beletesszük a citrom- és narancshéjakat, megsózzuk, megborsozzuk, egy csipetnyi fahéjjal megbolondítjuk, és összeforraljuk.

Hozzávalók:

1 kg pulykamell, só, bors, 2 fej hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 10 dkg szalonna, 2 evőkanál olaj, 2 dl fehérbor, 1 db citrom,

2 db narancs, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál vaj, 1 dl vörösbor, 2 evőkanál étkezési keményítő, só, bors, fahéj

Rántott pontypatkó, krumplisalátával

Halat természetesen nem csak a halászlében ehetünk, hanem például rántva is. Lássuk, hogyan készül a rántott pontypatkó, amihez tökéletes kísérő lehet a majonézes krumplisaláta.

Elkészítés:

Egy tálban a lisztet, az őrölt piros paprikát és a sót összekeverjük, majd a ponty szeleteket megforgatjuk benne. Forró olajban, pirosra sütjük. A burgonyát meghámozzuk, felkarikázzuk és puhára főzzük. Mikor megfőtt, leöntjük róla a vizet és kihűtjük.

A majonézt a tejföllel összekeverjük, hozzáadjuk az apróra vágott lilahagymát és a burgonyát. Ezeket óvatosan összedolgozzuk és hűtőben hagyjuk legalább fél órára. Tálaláskor friss uborkával díszíthetjük.

Hozzávalók:

8 szelet ponty, 10 dkg liszt, 1 evőkanál piros paprika, só, olaj, 1 kg burgonya, 1 fej lilahagyma, 1 pohár tejföl, 3 evőkanál majonéz

Az egyszerűen nagyszerű sonkatekercs

Délutáni „nassoláshoz”, kvázi hidegtálként is megállja a helyét a sajtos, tormakrémes sonkatekercs, de egy-egy darabja akár ebéd vagy vacsora során is a tányérra kerülhet a főétel mellé. A recept a következő:

Elkészítés:

A töltelékhez lereszeljük a füstölt trappista sajtot, hozzáforgatjuk a reszelt tormát és a mascarponét. Sózzuk, borsozzuk, átkeverjük, majd beleforgatjuk a leöblített, apróra vágott snidlinget vagy vörös- esetleg lilahagymát. A sonkaszeleteket megkenjük a töltelékkel, majd óvatosan feltekerjük őket. Snidlinggel megszórva tálaljuk.

Hozzávalók:

10 dkg füstölt sajt, 3 evőkanál reszelt torma, 25 dkg mascarpone, só, bors, 1 csokor snidling, 20 dkg csirkemell- vagy egyéb sonka

Mézeskalács, amire nem kell várni

Ki ne szeretné a mézeskalácsot? Legyen akár díszített, vagy a maga minimalizmusában is tökéletes díszítés nélküli, az illata, az íze hozzátartozik a karácsony igazi hangulathoz. És bizony van, amire nem is kell várni, hogy megpuhuljon! Mielőtt a recept sorra kerülne, egy kis ínycsiklandó videó hozzá:

Elkészítés:

A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szódabikarbónát egy nagy tálban összekeverjük. Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott vajat, a mézet és a tojást. Átkeverjük, és kézzel egynemű tésztává gyúrjuk. A tésztát jól kilisztezett deszkán körülbelül 1 centiméter vastagra kinyújtjuk, majd tetszőleges formákat szaggatunk belőle egy kiszúróval. A mézeskalácsokat sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben, alul-felül sütéssel 10-15 perc alatt készre sütjük.

Hozzávalók:

33 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék, 1 teáskanál szódabikarbóna , 10 dkg vaj, 1 dl méz, 1 db tojás

Bejgli nélkül nincs karácsony

Diós, mákos, vagy az újabb és újabb recept-ötletek alapján gesztenyével, meggyel, aszalt szilvával töltött finomság… a bejgli klasszikus változatai azonban a néphagyomány miatt is fontosak karácsony tájékán, nemcsak a hasunk miatt, ugyanis a diót rontás ellen kell enni, míg a mák bőséget hoz a házhoz. Lássuk hát, hogyan is készül a bőségvarázsló, rontás ellen védő ünnepi bejgli! Plusz tipp a recept mellé: citromlé helyett a mákos tölteléket narancslével tehetjük pikánsabbá!

Elkészítés:

A bejgli tésztájához a langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A lisztet tálba szitáljuk, a vajat felolvasztjuk. A liszthez először az élesztős tejet és 2 tojássárgáját hozzákeverünk, majd a vajat és a sót, illetve a reszelt citromhéjat. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket.

A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10 dkg cukorral és 1-1 dl tejjel. A vaníliáscukrot szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és reszelt citromhéjat is.

A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi méretű téglalapokat nyújtunk belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek.

A bejglik tetejét megkenjük a maradék tojássárgájával, amihez 1 kanál tejet is keverhetünk, hogy még szebb színe legyen. Húsvillával megszurkáljuk őket, majd 200 fokos sütőben körülbelül 50 perc alatt szép aranybarnára sütjük.

Hozzávalók 2 rúd bejglihez:

A tésztához: 2 dl tej, 5 dkg porcukor, 2 dkg élesztő, 50 dkg liszt, 25 dkg vaj vagy margarin, 3 db tojássárgája, 1 csipet só, 1 citrom

A töltelékhez: 25 dkg darált dió, 25 dkg darált mák, 20 dkg cukor, 2 dl tej, 10 dkg mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom

Az örök diós zserbó

Ahogy a nagyi is csinálta karácsony idején… a recepthez a szívét-lelkét is hozzáadva. Kétféle ember van: aki szereti a zserbót és aki még nem kóstolta, ugye? A következő recept segítségével el is készíthetitek.

Elkészítés:

A tejet meglangyosítjuk és összekeverjük egy kevés cukorral, majd belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttajuk. A lisztet a margarinnal összemorzsoljuk, majd hozzáadjuk a sót, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sütőport, a tojást és a felfuttatott élesztőt. Ezután gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, majd a tésztát három részre elosztjuk.

A darált diót a cukorral, és a vaníliás cukorral összekeverjük. Egy gáztepsit kibélelünk sütőpapírral, (v. kizsírozni, és lisztezni) majd az egyik tésztát tepsi méretűre nyújtjuk, és belehelyezzük a tepsibe. Ezután rákenjük a lekvár felét, majd megszórjuk a diós-cukros keverék felével. Ezután kinyújtjuk a második tésztát és töltelék tetejére helyezzük. Ezt a lapot megkenjük a maradék lekvárral, majd megszórjuk a maradék diós-cukros keverékkel. Végül a harmadik tésztát is kinyújtjuk, és a töltelék tetejére helyezzük.

Szobahőmérsékleten körülbelül 1 órán át pihentetjük a zserbót, majd villával több helyen megböködjük, és vékonyan lekenjük a tejjel.

Előmelegített sütőbe helyezzük, majd közepes hőmérsékleten addig sütjük, míg a teteje szép pirosra sül (cirka 30 perc). A sütőből kivéve hagyjuk a tepsiben teljesen kihűlni.

A porcukrot simára keverjük a kakaóval, az olvasztott vajjal, és az apránként hozzáadott forró vízzel (a vizet kanalanként adagoljuk hozzá, hogy egy sűrűbb, de még könnyen kenhető masszát kapjunk). A kakaós masszát a teljesen kihűlt zserbó tetejére öntjük, majd egyenletesen elsimítjuk. Ezután hagyjuk hogy teljesen megdermedjen, majd ízlés szerint szeleteljük fel.

Hozzávalók:

1 dl tej, 8 dkg cukor, 1,5 dkg élesztő, 50 dkg liszt, 30 dkg margarin, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db tojás

A töltelékhez: 40 dkg darált dió, 20 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 5 dl sárgabaracklekvár

A mázhoz: 20 dkg porcukor, 3 evőkanál kakaó, 5 dkg vaj, forró víz

Hókifli, ha már nem lesz fehér a karácsony

Ha karácsony, akkor hó, havazás… már amikor, ugye. Akkor legalább hókiflink legyen! A hóhiflihez pedig recept! Persze számos karácsonyi aprósüteményből válogathatunk még, hogy kedvezzünk az édesszájúaknak!

Elkészítés:

A tésztához a lisztet a vajjal gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk a porcukrot és a darált mandulát, és egynemű tésztát gyúrunk belőle. A tésztát kinyújtjuk, ujjnyi széles csíkokra vágjuk, és ceruza vastagságú, hosszú rudakat sodrunk belőle. A rudakat kb. 5 centiméter hosszúra daraboljuk, és kifliket formálunk belőlük. 175 fokra előmelegített sütőben világosbarnára sütjük, és még forrón vaníliás porcukorba forgatjuk, majd, miután kihűltek, jól záródó fémdobozokba pakoljuk a kifliket.

Hozzávalók:

A tésztához: 25 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 10 dkg darált mandula

A szóráshoz: vaníliás porcukor