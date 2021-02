A Harasta-sztori: az ürge, a Hosszú és az űrhajós – ez minden tatabányai története

Egy járványmentes világban halk zene, a vendégek zsivaja és csengő koccintások hangja tölt meg egy kocsmát. Az egykoron egy sarokházból kialakított Harasta – ahová a söröző üzemeltetőjét követve léptünk be – most csendes. Batics Ferenc egy hatalmas huzaltekercselő alakú faasztalhoz vezetett minket, melynél helyet foglalva Tatabánya legrégebbi sörözőjének históriáját elevenítette fel.

– A család elmondása alapján idősebbik Harasta Antal nyolcvanöt évvel ezelőtt hozta létre a kocsmát, amikor Újbánhida már beépített, házas övezet volt, amelyet túlnyomó részben bányászok építettek. Egy baleset után bottal kényszerült járni, ekkor döntött úgy, hogy megnyitja saját kocsmáját. Kezdetben fiával, az ifjabbik Antallal együtt működtette azt – kezdett mesélni a Tatabányai Értéktárba is bekerült kocsmáról Batics Ferenc.

Ürge és rák is terítékre került

– A saroktelken álló kocsmához egy táncterem is tartozott, melyben rendszeresen bálokat, rendezvényeket, összejöveteleket és vacsoraesteket tartottak. Ezeken kuriózumként gyakran ürge- és rákvacsorát tálaltak, a lakoma alatt muzsikus cigányok szórakoztatták a vendégeket. Nyáron a kerthelyiség is nyitva volt, melyet hatalmas szőlőlugas takart. A kert végében lévő jégverem biztosította a jeget a hideg italokhoz. Az udvarban ezen kívül tekepálya – akkori nevén kuglizó – is elérhető volt – árulta el az anno bor, sör és pálinka korlátlan mennyiségű kimérését ígérő sörözőről.

– A bort és a sört rendszeresen lovaskocsikkal szállították ide, amit aztán az épület alatt lévő pincébe, a csaknem hétszáz literes hordókba fejtettek le. A sört később felszivattyúzták és pisztolycsapolóval adagolták egyszerre 20-30 korsóba, amit azonnal felszolgáltak az autóút és a kocsma közé nyúló vendégek sorainak. A régiek körében felkapott, gyakran látogatott hely volt a Harasta – mesélte, közben a kocsma homlokzatáról készült fakó képet forgatta.

Több mint negyven évig másé volt a Harasta

1950. december 29-én egyik napról a másikra a kocsmát és a tánctermet elvették a Harasta családtól, azokat minden berendezésükkel együtt államosították. A kocsmát a Vendéglátó Vállalatnak, a tánctermet pedig az Élelmiszer Kereskedelmi Vállalatnak utalták ki. A söröző és az – ekkor már élelmiszerboltként üzemelő – táncterem csak 1992. május 15-én került vissza a család tulajdonába. A termeket teljesen felújították és fényképek alapján állították vissza a helyiségek eredeti vendéglő hangulatát egy hasonló pulttal, bútorokkal és ablakokkal. Az alapító unokája működtette a kocsmát 2006-ig, az élelmiszerbolt pedig egészen 2015-ig működött.

– A felsőgallaiak legrégebbi, dombon álló Kakukk sörözőjét a Harasta két évvel megelőzi, így ez a megyeszékhely legrégebbi kocsmája. Mi egy véletlen folytán vettük át a hely üzemeltetését a lányommal, Viviennel – fűzte hozzá Batics Ferenc, aki évtizedek óta tartó vendéglátós múltját éppen lezárni készült volna.

15 éves kora óta vendéglátózik

– Tizenöt éves korom óta dolgozom vendéglősként, legelőször egy családi vállalkozásban indított büfét üzemeltettem közösen édesapámmal a nyolcvanas évek elején. Az első kocsmámat a kilencvenes években nyitottam a megyeszékhelyen, sok éven át olyan egységeket vezettem, mint az egykor Sárberekben lévő Jázmin és Crazy, valamint a vasútállomás közelében lévő Peron Söröző. Itt a Harastában először csak a bolt üzemeltetését szerettem volna magamra vállalni, de vérbeli csaposként nem tudtam ellenállni. A lányom is unszolt, aki fantáziát látott benne, így elvállaltuk – emlékezett vissza az üzletvezető, aki az akkor még fehér, szolidan berendezett tér láttán eldöntötte: múltidéző helyet alakít ki.

Egy rövid séta közben fedeztük fel, milyen kincseket rejt a városrész segítségével berendezett söröző: az egyik falon egy régi Skoda lökhárítója, a bejárati ajtó közelében egy türkizkék robogó, az akasztón egy ősrégi ballonkabát lóg, amit egy vendég egyszer csak betérve tett oda. Régi tévék, rádiók, újságkivágások találhatók mindenütt, az egyik ablak előtt egy roller lóg alá a plafonról. A másik, kis helyiség telis-tele a régi korok sztárjait bemutató poszterekkel, a plafonhoz közel pedig a falakon katonás rendben színes műbőr bőröndök vannak elhelyezve egymás mellett.

Múltidéző hely lett a Harasta

– A bánhidaiak közreműködésével és a bolhapiacokon tett látogatásaimmal gyűjtöttem az itt található kincseket, amik a ’60-as, ’70-es éveket idézik. A nyitásra szereztünk még pár ülőgarnitúrákat és raklapasztalokat eszkábáltunk, így készült el a mostani forma – emlékezett vissza a csapos, aki szerint nem csak a berendezés tette újra otthonos, hangulatos és közkedvelt hellyé a Harastát.

A söröző az évtizedek során a hetvenes évektől kezdve művészek, írók, költők kedvenc helyeként volt számon tartva, az értelmiségiek közkedvelt pontjává téve a Harastát. A tulajdonosok beszámolója alapján egy alkalommal Farkas Bertalan, űrhajós is eltöltött egy délutánt a kocsmában barátai társaságában.

A kocsmázás önmagában nem elég

– A hely a kezdetek óta a találkozások, a beszélgetések és az együttlét központja, a lányommal szerettük volna ezt a vonalat tovább vinni. A sima kocsmázás azonban a szó szoros értelmében nem igazán működik, a vendégeknek nem elég, ha csak beülhetnek valahová inni egyet. Kell valami plusz. A tradíciókhoz hűen számos programot kínálunk a hozzánk betérőknek: néptáncegyüttesek, zenekarok fordulnak meg nálunk, de rendeztünk már könyvbemutatót, nagy utazók beszámolóit is hallhatták a vendégek. Emellett karaoke-esteket és közösségi média sztárokkal való találkozókat is rendeztünk már, ezért állítható, hogy mi inkább találkozóhely vagyunk, mint kocsma – fűzte hozzá a közösségi funkciókkal is felvértezett Harastáról a vezető.

Ikonikus helyhez ikonikus vendégek dukálnak

– Vannak vendégeink, akik már évtizedek óta ide járnak. Jani bácsi, Józsi bácsi és Guszti bácsi a kezdetek kezdete óta eljön inni egyet. Ikonikus alakként tartjuk számon Pistát is, akit mindenki Hosszú néven ismert. Restaurátorként, tengerészként is dolgozott, világlátott ember volt. Hosszú hajával és szakállával feltűnő látványt nyújtott. Amikor megnyitottunk, finoman szólva szkeptikusan fogadta az új látványt. Kikérte magának, hogy mit csináltunk mi a kocsmájából. Mormogva, de azért beült inni. A környéken nőtt fel, pár házzal arrébb lakott, de az első nyitásnál hajnalig beszélgettünk vele a kocsma régi történeteiről. Onnantól kezdve vele nyitottunk és vele zártuk az ajtót. Megtetszett neki a hely, mi is megkedveltük egymást – emlékezett vissza az azóta elhunyt vendégre Ferenc.

A fogadós elmondása szerint visszajáró vendégeik között vannak, akik a család összes tagjának születésnapját náluk tartják, ez hatalmas örömet jelent számukra.

– Üzemeltetőként a dolgom az, hogy a hozzánk érkezők jól érezzék magukat. A hitvallásom, hogy az ital mellé jár egy-két kedves szó is. Itt a Harastában sokszor lépek ki a csapos szerepéből és ülök a vendégek közé: így rengeteg ember mindennapjaiba nyerhettem betekintést, sok boldog pillanatnak lehettem a részese. Hálás vagyok – tette hozzá Ferenc.

Bíznak a jövőben, segítenek és főznek

Március óta kisebb-nagyobb megszakításokkal lehetett nyitva a fogadó, ezzel elveszítve egyik létfontosságú esszenciáját: a betérőket. A vendéglátós család specialitásaival, a bőségtálak és csülöktálak készítésével igyekszik fennmaradni.

–Amíg lehet, addig csináljuk. A zárt ajtók mögött a lányommal folyamatosan ötletelünk, hogyan lehetne szebbé, jobbá tenni a sörözőt. Most egy kis átalakításon megy majd keresztül, a kocsmai részt és a kisebbik helyiséget még hangulatosabb, retró-kiegészítőkkel gazdagítjuk, a nagyobbik termet sajnos a helyzetre való tekintettel kiadjuk, nem tudjuk hasznosítani így, hogy bizonytalan ideig nem lehetünk nyitva – mesélte a hónapok óta bezárásra kényszerülő söröző üzemeltetője, aki a koronavírus első hulláma alatt lányával vállvetve főzött rászorulóknak: csaknem 2300 adag ételt készítettek

A Vivien által felállított menükben házi koszttal kedveskedtek hátrányos helyzetűeknek és időseknek. A hozzávalókat adományokból szereztük, a kiszállítást pedig én végeztem. Hálás feladat volt, életre szóló barátságok köttettek, emlékezett vissza a fogadós.