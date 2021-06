Alaszkában lelt álomotthonra családjával az oroszlányi asszony

Vitai Andie és családja lassan négy éve találta meg egy alaszkai kisvárosban a tökéletes családi otthont. Bár az oroszlányi származású hölgy először tartott az itteni éghajlattól, azóta már az sem lepi meg, ha egy jávorszarvas reggelizik a rózsájából. Költözésükről, alaszkai mindennapjairól mesélt lapunknak.

Ezt ne hagyja ki! A választókkal fizetteti meg a baloldal a parlamenti bohóckodást

A nagyváros lét után Vitai Andie és családja egy alaszkai településen, Palmerben találta meg a boldogságot. Az oroszlányi származású asszony még az egyetemen ismerkedett meg férjével, 2002 elején döntöttek úgy, hogy elhagyják Magyarországot. A férje Coloradóban kapott munkát, de csak pár évet töltöttek ott, és Kanadába költöztek, ahol a közgazdász végzettségű Andie bankárként dolgozott.

Délebbre vágyott, északon kötött ki

Az oroszlányi születésű hölgy mindig délebbre vágyott, mert nem szerette a hideget.

– Épp úton voltunk, amikor telefonált a férjem – idézte fel Andie. – Azt kérdezte, mennyire elkeseredetten szeretnék visszatérni az Egyesült Államokba, mit szólnék Alaszkához? Mondtam neki, felejtse el, menjünk melegebb helyre. Kiderült, reggel hatkor megpályázott egy alaszkai állást, 10 órakor pedig már személyes interjúra hívták. Végül úgy döntöttek, tesznek egy próbát. Négy napot töltöttek Alaszkában, ahol megtalálták álmaik házát is. Harminc napot adott neki a férje cége, hogy ideköltözzenek, összepakolják a háztartást, gyerekeket és a kutyát.

– Nagy meglepetés volt, hogy Alaszka melegebb, mint Calgary – mondta Andie. – Az óceáni éghajlat télen fűt, nyáron hűt, vagyis a nyár kicsit hűvösebb, a tél melegebb.

Andienak furcsa volt Denver és Calgary után a hatezer lelkes alaszkai Palmerbe költözni, ahol mindenki ismer mindenkit. Igazi időutazásként élte meg a változást.

– Jó értelemben vagyunk távol a világtól, szerető közösségben – hangoztatta. – A gyerekek kimennek az utcára együtt játszani, a szomszédok összejárnak. Kis bányászvárosban nőttem fel, reméltem, hogy a gyerekeimnek is hasonlóban lesz része. Mindenki figyel rájuk, nem kell azon aggódni, hogy bármi bajuk eshet.

Tisztelik a természetet

Itt tervezik a jövőjüket, hiába lett volna lehetőségük férje munkája révén Washingtonba, Oregonba, Kentuckyba, vagy éppen Hawaiira költözniük. Gyermekeik közül ketten még kicsik, 9, illetve 12 évesek, Andie otthon tanítja őket. A nagyobbiknak tanulási nehézségei voltak. A hölgy szerint az amerikai oktatás nagyon gyenge, hiába kapott gyermeke jó jegyeket, valójában nem értette, amit tanulnak. Úgy döntöttek, jobb lesz nekik, ha inkább otthon sajátítják el a tananyagot.

Andie arról is beszélt, Alaszkában tisztelik a természetet, védik a vadállományt. Az éttermekben nem lehet vadhúst kapni, egyedül csak a rénszarvasét, de ezek mind tenyésztett állatok. Vadhússal nem lehet kereskedni, ha valaki lő valamit, lehet belőle adni bárkinek, de eladni csak tenyésztett állat húsát szabad.

A medvék közül a grizzlyre van vadászati limit, fekete medvét akármikor lehet lőni. Az alaszkaiak sosem élnek vissza a vadászattal. Az élelmet megbecsülik, az utolsó csontig mindent felhasználnak.

– Mi egyáltalán nem vadászunk medvére – mesélte Andie nevetve. – Mikor idejöttünk, a férjem mondta, ő lehet, hogy vadászna. A nagyobbik lányom medvemániás, így azt mondta, rendben, de a macikat ne bántsátok!

A legnagyobb tök és káposzta földjén

Ha valaki Alaszkára gondol, az első dolog, ami eszébe jut a hideg mellett, az a jávorszarvas. Andie megerősítette, a jávorszarvasok valóban az életük részét képezik, a kertjükben is mászkálnak, amikor nem találnak elég élelmet. Mivel Andie kertészkedik, ennek annyira nem örül. Megrágták ugyanis az almafákat, a homoktövisbokrokat, beleettek a rózsába, hiába fújták le spray-vel. A hat kis sárgabarackfát hálókkal szeretnék megvédeni tőlük.

Palmer egyik nagy eseménye az Alaszkai Állami Vásár. Ez egy nagy mezőgazdasági kiállítás, amely óriási területen zajlik, különböző cégek sátrait lehet megtekinteni, van kirakodóvásár. Hátul, a csarnokban traktorokat, kellékeket árulnak, valamint bemutatót tartanak az itt termelt növényekből. Alaszkában nő ugyanis a legnagyobb tök és káposzta is.

Andie szerint ezek a növények a hűvösebb éghajlatot szeretik, az ő káposztái is hatalmasak. Bár a szezon rövid, de a napos órák száma magas. Náluk az éjféli nap jelenség miatt két vagy három hete már nem megy le a Nap. Nem sötétedik be, de ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan nappali a világosság. Az éjféli nap az északi féltekén Alaszkában, Észak-Kanadában, Grönlandon, Izlandon, Észak-Norvégiában, Svédországban és Finnországban, valamint Oroszország északi részén figyelhető meg. Minél északabbra haladunk, a jelenség annál tovább tart, például Finnország legészakabbra fekvő pontján a nyár folyamán a Nap 73 napig nem bukik a horizont alá.

Más magyarok is élnek arra

Andie azt is elárulta, hány olyan magyar család van, akik hozzájuk hasonlóan Alaszkában rendezkedtek be. Palmerben négy másik család is él, egyikükkel rendszeresen összejárnak, két másikkal is szerveznek közös programokat.

– Amikor ilyen messzire eljössz az otthonodtól, valahogy a barátaidban találod meg a családod – hangoztatta Andie. – Jó kis magyar közösség van Alaszkában, szoktunk találkozni, van egy alaszkai magyarok elnevezésű csoport is. Nagyon kevesen vagyunk, gyerekek nélkül talán húsz felnőtt, aki magyar, legalábbis ennyiről tudunk, és jönnek el a találkozókra.

Nemrégiben Vujity Tvrtko is látogatást tett Andieéknál. A népszerű riporter ugyanis Hawaiiról és Alaszkáról forgat filmet, helyi magyar családokat is felkeresve. Ideérkezésekor derült, ki, hogy Tvrtko felesége, az oroszlányi Zsolnay Gyöngyi szülei jól ismerték Andie szüleit, hiszen a szomszéd lépcsőházban laktak.

Azt is megtudtuk, Alaszka azok között az államok között van, amelyeket a legkevésbé érintett a koronavírus. Egészen pár héttel ezelőttig Andieék nem ismertek személyesen senkit, aki megbetegedett volna, nemrég azonban két másik magyar alaszkai család is elkapta a fertőzést.

A legtöbben Anchorageben, a legnépesebb városban kapták el a vírust. Ott voltak nagyobb lezárások, Palmerben mindössze öt hétig tartott a szigor. Ez idő alatt beltéren maszkot kellett viselni és csak az élelmiszerboltok voltak nyitva. Ezt követően újra kinyitottak a konditermek, bárok, éttermek.

Itt inkább a megelőzésre fektetik a hangsúlyt, sok vitamint szednek, amelyek könnyen elérhetőek. Aki mégis megbetegszik, annak többféle gyógyszerkoktél áll a rendelkezésére, attól függően, mennyi idős, milyen az egészségi állapota, mennyire súlyosan érinti a betegség. Szomszédjuk orvos, aki a helyi kórházban dolgozik. Azt mondja, most valamennyivel többen vannak az intenzív osztályon, de nem jellemző, hogy nem gyógyulnak fel a koronavírusból.

Andie szeretettel emlékezik vissza Oroszlányra, ahol felnőtt. Itt él az édesanyja és a testvére is a gyermekeivel, édesapja már elhunyt. Apja Majkon nőtt fel, apai nagyszülei pedig a majki Esterházy-kastélyban dolgoztak. Anyai nagyapja bányász volt, míg nagyanyja Tatabányáról származott.

– Idén is mentünk volna látogatóba a családhoz, de a vírus miatt nem volt rá lehetőségünk – mondta. – Szeptemberben a férjem egy madridi konferenciára utazik, akkor átmegyünk Magyarországra is. Nagyon szeretünk hazamenni!