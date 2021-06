A maszk is védett az allergia ellen – szakértők szerint idén erősebbek lehetnek a tünetek

A nyár elején virágzó növények pollenjére érzékenyeknél talán már el is kezdődtek az allergia tünetei, és az is könnyen lehet, hogy most azon tűnődnek, miért érzik rosszabbnak a helyzetet, mint korábban? Erre többféle magyarázat is van, a tünetek enyhítésében viszont nagy az egyetértés.

A parlagfű-allergia okozta szénanátha és asztma 22 százalékos előfordulást mutató népbetegség, vagyis több mint kétmillió honfitársunk érintett. Mivel számos pollenféle esetében már kora tavasszal megkezdődött a szezon, a nyár második felében pedig a talán legtöbb bosszúságot okozó parlagfű érkezik majd menetrend szerint.

– Évről évre tapasztaljuk, hogy a klímaváltozás a legfontosabb tényező abban, hogy az allergiával járó tünetek erősebbek a tavaszi és őszi szezonban – mutatott rá portálunknak elküldött sajtóközleményében Kenneth Mendez, az amerikai Asztma és Allergia Alapítvány elnöke. Az idei enyhe tél, ráadásul az első fagyok is az átlagosnál sokkal később érkeztek ősszel. Ez például ideális állapot volt ahhoz, hogy a parlagfű, mely a leggyakoribb allergén, sokkal tovább virágozzon, éljen és viruljon.

Kiemelte: az allergiaszezon ma 10 nappal hosszabb, mint 1990-ben, a fák, füvek és gazfélék 21 százalékkal több pollent termelnek. A több pollen pedig erősebb orrfolyást, könnyezést és torokkaparást jelent. A sapka és a szemüveg viselése segíthet, hogy minél kevesebb pollen jusson a szem és az orr nyálkahártyájára. Egy sóoldatos orröblítés pedig csodákat tehet a szabadban töltött idő után azoknál, akik különösen érzékenyek.

– Mossunk kezet és arcot, miután bemegyünk az otthonunkba, célszerű a ruhánkat is lecserélni, hiszen ezen is megtapadnak az allergiát kiváltó pollenek – javasolta dr. Bisits Márta tatabányai allergológus. Hozzátette azt is, mivel a lakásunkba is bejutnak a pollenek, tartsuk zárva azokban az idősávokban, amikor a legerősebb a növények pollenkibocsátása. Porszívózzunk gyakran, mivel a szőnyeg az egyik legnagyobb allergéncsapda. Használjunk HEPA-szűrős porszívót és légtisztítót. Mivel a háziállatok szőrén is megtapadnak a pollenek, így a sétáról hazatérve érdemes átfésülni a kutyánk bundáját is.

A koronavírus-világjárványban hozott egészségügyi szabályok, például a maszkviselés egyik nagy előnye, hogy a polleneket is kiszűri, nem csak a vírusokat szállító részecskéket.