73 éve lett város Tatabánya

1947. október 10-én nyilvánították várossá a négy elődtelepülést, Alsógallát, Bánhidát, Felsőgallát és Tatabányát. Múltidéző galériánkkal az ezt követő évtizedeket idézzük fel.

1987-ben, a várossá nyilvánítás 40. évfordulóján Szikora Henrikné a városi tanács elnökhelyettese felidézte: a községi képviselő-testületek döntése után Rajk László, belügyminiszter írta alá az okmányt, amely kimondta, hogy 1947. október 1-jével ideiglenes néven Tatabánya megyei várossá alakul. Ahogy a Dolgozók Lapja írta, az immár 30 évvel ezelőtti ünnepi tanácsülésen az is elhangzott: az új város képviselő-testülete, amely október 10-én alakult, a Bánhidából, Felső- és Alsógallából, valamint Tatabánya községek egyesítéséből alakult település végleges neveként Tatabányát fogadta el, majd 1950-ben lett Tatabánya megyeszékhely. Ezt az október 10-i dátumot tartják egyébként Tatabánya, mint város születésnapjának.

Érdekes számot vetni azzal is, hogy a rendszerváltást megelező évekig mennyit változott Tatabánya. Ebben is segít az 1987-es cikk: „a városból, ahol alig volt tízezernél több lakás — csaknem nyolcvanezer lelket számláló város lett. ahol csaknem harmincezer, többségében teljesen korszerű otthonban élnek az emberek.A bányászat mellett vállalatok, gyárak, üzemek létesültek és ma (1987-ben – a szerk.) több mint 37 ezer ember talál munkát.” Szikora Henrikné arra is kitért, hogy 1947-ben az egyetlen középiskolába százhetvenöten jártak, 40 évvel klésőbb 9 középiskolába hatezren.