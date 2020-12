10 magyar- és világsztár, akiről te sem tudtad, hogy szépségversenyen indult

Jó pár hazai híresség és világsztár karrierje indult szépségversenyeken. Ez veletek is megtörténhet 2021-ben, ha jelentkeztek a Tündérszépek szépségversenyünkre.

Összegyűjtöttünk nektek 10 olyan hazai hírességet és világsztárt, akiknek egy szépségverseny hozta meg a hírnevet és alapozta meg a későbbi sikereiket. Biztos van köztük olyan is, akikről egyáltalán nem gondoltátok volna, hogy egy szépségversenyen indult a karrierje. Kövessétek a hírességek példáját, hiszen ugyanúgy veletek is megtörténhet a csoda. Erre kínál nagyszerű alkalmat Tündérszépek szépségversenyünk, ahol megmutathatjátok magatokat és a elindíthatjátok csodás karriereteket is a szépségiparban.

Sophia Loren





A háború befejezése után az anya elhatározta, hogy elindítja lányát a siker útján, és benevezte a közeli Nápoly egyik szépségversenyére. A családi legenda szerint Romilda a függönyből varrt ruhát Sophiának. A versenyen a 15 éves szépség második helyezést ért el: 35 dollárt nyer, és egy jegyet Rómába. 1950-ben az egész család felköltözött a fővárosba. A céltudatos mama kivette Sophiát az iskolából, és állandó statiszta állást szerzett neki a Cinecittában. Sophia első főszerepe az Aida (1953) volt.

Eva Longoria

1998-ban megnyerte a Miss Corpus Christi szépségversenyt. A texasi A&M Egyetemen diplomázott kineziológia szakon. Miután elvégezte a főiskolát, elindult egy tehetségkutató versenyen, aminek köszönhetően Los Angelesbe került és hamarosan felfigyeltek rá. 2000-ben kapta meg élete első szerepét, ekkor egy légi utaskísérőt alakított a Beverly Hills 90210 című sorozatban.

Geszler Dorottya

1989-ben a Miss Hungary 3. helyezettje volt. Még ugyanebben az évben a Magyar Televíziónál kezdett dolgozni (Sportszombat, Popkorong, Pop20, Híradó, magazinműsorok, hostessvetélkedő, videoklip-fesztivál, telefonos játékok, Divatmagazin, Játék határok nélkül, Zenebutik, Zöld posta, Magyar felfedezők, Top 40, Telemázli, Naprakész Magazin). Az 1994-es táncdalfesztivál, az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál és a 2007-es Miss Universe Hungary műsorvezetője volt.

Gal Gadot

A Csodanő megtestesítője nem csak tehetséges, de gyönyörű is. Így talán nem meglepő, hogy ő is részt vett szépségversenyen, sőt, 2004-ben Miss Izraelnek választották meg, és ő képviselte országát a Miss Universe versenyen. Azóta már inkább a filmes karrierjére fókuszál.

Bódi Sylvi

1996-ban lett Magyarország tini szépségkirálynője. 1996-1999 között minden szépségversenyt megnyert, amelyen elindult. A Miss Hungary szépségversenyen 3. helyezett lett, a Miss Európa versenyen beválogatták a 6 legszebb lány közé. 2009-ben kolleganőivel, Zimány Lindával, Dukai Reginával és Horváth Évával létrehozták saját divatmárkájukat. Sylvi karrierje során több alkalommal volt a magyar CKM és a magyar Playboy magazinok címlaplánya. Továbbá szerepelt a Shape, Sportpiac, Wellness és Maxima magazinok címlapján is. 2014-ben meghívták a Celeb vagyok ments ki innen! magyar műsorba.

Priyanka Chopra





Eredetileg a légiforgalmi mérnöknek készült, de számos ajánlatot kapott az indiai filmiparból, amelyek a szépségversenyeken elért sikerei eredményei voltak, így elfogadva ezeket, a bollywoodi The Hero: Spy Love Story (2003) című filmben debütált színésznőként.

Halle Berry





Halle színészi karrierje előtt számos szépségversenyen vett részt: 17 évesen (1985) megnyerte a Miss Tini Amerika versenyt, majd egy évvel később 1986-ban a Miss USA World-öt. Ekkor (1989) már szerepelt a Living Dolls című sorozatban. Első komolyabb szerepe a Jungle Fever c. filmben volt 1991-ben.

Horváth Éva

1998-ban nyerte meg a Miss World Hungary szépségversenyt, és Magyarországot képviselte a Miss World 1998 versenyen. 2004-ben Görögországban megnyerte a Miss Tourism Planet választást. Műsorvezetőként is sikeres. Műsorai, filmjei, szereplései: Szerencsekerék, Szombat esti láz (szereplő), Barátok közt, Reggeli, Éden Hotel (műsorvezető), Farm VIP (szereplő).

Michelle Pfeiffer





Az egyetem alatt rövid ideig bírósági gyorsírónőként dolgozott, majd hirtelen elhatározta, hogy színésznő lesz. 1978-ban jelentkezett a Miss Orange megye szépe versenyre, ahol a bírák között helyet foglalt egy hollywoodi ügynök, aki rögtön felfigyelt rá. Pfeiffer karrierje elején inkább sorozatokban tűnt fel. 1980-ban kisebb filmszerepet kapott a Falling in Love Againben. Ezután színjátszási leckéket vett és három televíziós filmben is feltűnt, ami előremozdította a karrierjét.

Szarvas Andrea



2018-ban Szarvas Andrea nyerte a a Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségversenyt. 2018-ban Andrea képviselte Magyarországot a Miss World szépségversenyen is. Andi azóta az RTL Klub párkereső realityjében szereplőként is feltűnt, ahol élete párját kereste. Most Tündérszépek versenyünkben is részt vesz mentorként, támogatva és bátorítva a jelentkező lányokat.