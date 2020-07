Közzétették a felvételi ponthatárokat

Nyilvánosságra hozták a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait. Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, késő este SMS-értesítést is kapnak az eredményekről.

A 2020 szeptemberében induló képzések ponthatárait este nyolckor hirdették ki, a teljes lista a Felvi oldalán érhető el. Ezzel eldőlt, hogy a több mint 91 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára.

Azok a jelentkezők, akik megadták a mobilszámukat, SMS-értesítést is kapnak az eredményekről – számolt be korábban a Felvi.hu.

Az eredmény azonban nemcsak a fenti csatornákon, hanem a ponthatárok közzététele után az E-felvételiben is megnézhető.

Mivel a szolgáltatónak nagyszámú üzenetet kell kiküldenie, ezért előfordulhat, hogy csak jóval a ponthatárok kihirdetése után érkezik meg az üzenet – hívják fel a figyelmet.

Számos oka lehet még, ha valaki egyáltalán nem kap SMS-t, pl. tévesen adta meg a mobilszámát, esetleg az időközben megváltozott – tették hozzá.

Több felsőoktatási képzésre is a négyszázat meghaladó pontszámmal lehetett bejutni idén is a felvételizőknek – írta meg a Magyar Nemzet.

A legalább húsz főt felvett szakok közül a legmagasabb ponthatár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi biztonság- és védelempolitikai képzésénél volt, ahová 445 pontot kellett összegyűjteni – írta a lap.

Szintén kifejezetten magas (433) volt a ponthatár a BME Gépészmérnöki Kar mechatronikai mérnöki képzésénél is. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar ápolás és betegellátás képzése került 430 ponttal.

A legtöbb hallgatót, 1899 főt a mérnökinformatikus képzésekre vettek fel, ahová 2208-an jelentkeztek első helyen. Ezt követi az ápolás és betegellátás képzés, ahol ősszel 1702-en tanulhatnak tovább.

A legtöbb hallgatót, 9918 jelentkezőt idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel, ezzel 2019-hez képest az intézmény megőrizte az első helyét, és a Debreceni Egyetem pedig ebben az évben is a második lett, ahol 6127 elsős kezdheti meg ősszel a tanulmányait. A tavalyi kilencedikről a negyedik helyre ugrott fel idén a Budapesti Gazdasági Egyetemen, ahol 5667 új hallgató tanulhat tovább szeptembertől. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig csaknem 5 ezer hallgatót vettek fel. Az elmúlt években követett stratégiát folytatva idén is magas felvételi pontszámokat állapított meg az intézmény: az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma 422 pont, az önköltséges formában felvettekkel együtt 418,7 pont.