Gryllus Vilmos énekelteti meg a kicsiket

Ingyenes rendezvényekkel várják a családokat hétvégente.

Szombaton Gryllus Vilmos lesz a Generali Gyerek Sziget sztárja, aki dalaival nemcsak a gyerekeket, de bizonyára a szüleiket is éneklésre csábítja. Vasárnap a Veronaki, azaz Tarján Veronika és zenekara várják a legkisebbeket Mosó Masa Mosodájának meséjével.

Ezen a hétvégén nyitja meg kapuit a Bringás kalandpark is, ahol ezúttal kicsit más szemszögből ismerhetik meg a gyerkőcök a kétkerekű drótszamarat: kipróbálhatják a kacangát és tesztelhetik azt is, hány kör megy a pumpa pályán pedál tekerés nélkül.

Azok pedig, akik szeretik a kihívásokat, ezen a hétvégén utoljára tesztelhetik erejüket a Gladiátor Run akadálypályáján.

Igazi varázslat tárul a kíváncsi szemek elé a Karamella Cirkuszvilágban, ahol Rolandó bűvésztől lehet majd trükköket tanulni, meg lehet nézni milyen egy bohóc lakása, a bátrabbak pedig kipróbálhatják a tisut, a trapézt vagy a drótkötelet a Kaboló Mozgásművészeti Műhely Artista Tanodájában.

A Kézműves Palotában most ki lehet próbálni milyen is az alkotás 3D nyomtató tollakkal. Itt az előre elkészített sablonokat lehet majd átrajzolni a 3D toll által megolvasztott műanyaggal, az így elkészült alkatrészekből napszemüveg, bicikli vagy akár az Eiffel-torony is megépülhet!

A természettel is megismerkedhetnek a lurkók. Megtanulhatják, honnan érkezik például a banán vagy az avokádó, de piaci kofaként is ajánlgathatják a zöldségeket és gyümölcsöket. Mindemellett azt is megtudhatják, miért jó az évszaknak megfelelően étkezni, és készíthetnek saját receptfüzetet és fűszersót is.

A gyerekek mellett a felnőttekre is gondoltak a szervezők, az ingyenes szűrővizsgálatokon mindenki ellenőrizheti, hogyan is szolgál az egészsége.

A rengeteg újdonság mellett ezúttal is lehet állatokkal barátkozni az Állatsimogatóban vagy kalandozni a Cserkésztáborban. A legkülönfélébb kézműves műhelyek várják az alkotó kezeket, érdekes hangszereket lehet megszólaltatni a Hangolórán, lesz trambulin, ugrálóvár és minden, mi szem-szájnak ingere. A Gyerek Sziget egészen június 23-ig várja a családokat ingyenes programjaival.