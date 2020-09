Gödöllőn rendezik a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált

A Királyi Kastély ad otthont szeptember 11. és 13. között az eseménynek, melynek kiemelt programja a Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvénye lesz.

A Gödöllői Királyi Kastély ad otthont a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválnak szeptember 11. és 13. között; az esemény kiemelt programja a fesztiválhoz csatlakozó Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvénye lesz.

A Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvényén Magyarország tíz nemzeti parkja mutatja be tevékenységét, aktív turisztikai kínálatát. Az immár tizenegyedik alkalommal megrendezendő esemény kiemelt vendég az Őrségi Nemzeti Park lesz – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

Az Őrségi Nemzeti Park őrségi parasztházat visz az eseményre, ahol a helyi termékeik és mesterségeik is bemutatkoznak. A nyitórendezvény után egy héten át kiállítás is várja az érdeklődőket a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázat díjnyertes alkotásaiból, de sok program szól a nagycsaládosoknak, akik különféle túrákon vagy éjszakai csillagsétákon vehetnek részt, a gyerekeket külön foglalkoztató sátor várja, de a nemzeti parkok védjegyes termékei közül is válogathatnak az érdeklődők.

A Nemzeti Parkok Hetét a járványhelyzet miatt tavasszal nem tudták megtartani, ezért került át az esemény őszre, de most is az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett várják az érdeklődőket.

Az eseményen mutatják be a Nemzeti Parki Termékek könyvet. A négyszáz oldalas kiadványban a kétszáz védjegyes termelőből hatvan termelőt mutatnak be. A kötet több mint 700 fotót tartalmaz és másfél év alatt készült el. A könyvet Osváth Sarolta írta és szerkesztette, a képeket Darabos György készítette – mondta el Galisz Tamás, az IVON Kft. vezető tanácsadója.

Székelyhidi Tamás, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál főszervezője azt mondta, hogy hat év alatt a fesztivál kísérőrendezvényei egyre népszerűbbé váltak és mivel szinte minden művészeti ág képviselteti magát az eseményen, ezért döntöttek úgy, hogy egy átfogóbb név alatt folytatják a korábban Nemzetközi Természetfilm Fesztivál néven ismert rendezvényt.

Mint mondta, a fesztivál középpontjában továbbra is a természetfilmek állnak. Idén csaknem 2200 nevezés érkezett a fesztiválra a világ 114 országából. Az alkotásokat a közönség hat vetítési helyszínen tekintheti meg, a fesztivál filmjeinek 80 százaléka premier lesz.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Gödöllő főterén szeptember 4-től is tartanak vetítéseket. A Varázslatos Magyarország és az Ember és Természet című fotókiállítások pedig szeptember 20-ig lesznek láthatók. A gyerekeket játszóház és az Alma együttes koncertje is szórakoztatja. Art mozikban és a nemzeti parkok látogatóközpontjaiban pedig az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok várják a látogatókat.

Lépj a természetbe címmel hétrészes ismeretterjesztő sorozat indul a fesztivállal egyidőben a városi és regionális tévécsatornák bevonásával. A gödöllői arborétumban organikus szoborpark épül, a fesztivál ideje alatt négy szobor készül el, így egy új helyszín és állandó kiállítási tér jön létre. Közösségi trash art szobor idén Süsü, a sárkány lesz, ezzel tisztelegnek az idén elhunyt Csukás István író emléke előtt.

Az eseményen lesz a 10 éves Varázslatos Magyarország program és az ugyancsak 10 éves Nemzeti Park Termék védjegyi program évfordulója.

A koronavírus-járvány miatt idén a rendezvényt kisebb területen tartják. A Gödöllői Királyi Kastély termeiben és szabadtéren is lesznek vetítések.

A jó természetfilmek igazodási pontnak számítanak – hangsúlyozta Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kommunikációs vezetője, kiemelve: az Áder János köztársasági elnök által alapított alapítvány fontos feladatának tekinti, hogy partnere és ha teheti, támogatója legyen az olyan eseményeknek, amelyek a természet szépségére és megóvására hívják fel a figyelmet. Mint mondta, idén 85 millió forinttal támogatják az eseményt és első alkalommal adják át a fesztiválon a Kék Bolygó Alapítvány klímavédelmi díját.

Borítókép: A Trash Art Magyarország által kiállított hulladékszobrok a III. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz kapcsolódó kiállításon a gödöllői Grassalkovich-kastély udvarán 2017. május 27-én.