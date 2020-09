Ezért olyan tökéletes reggelire a zab

Tehetjük rántottába, kásába, rendkívül gazdag rostban, fehérjében, kalciumban és vasban is.

A zab remek reggeli. Fogyaszthatjuk zabpehelyként, zabkásaként, turmixok alapanyagaként, de beletehetjük az omlettünkbe és a palacsintánkba is. Ezek a tápláló szemek rendkívül gazdagok rostban, fehérjében, kalciumban és vasban is. A nélkülözhetetlen tápanyagoknak köszönhetően nagyon is egészséges – írja az Origo.

1. Támogatja a szív egészségét

A zabban található oldható rostok segítenek megszabadulni a rossz koleszterintől, ezáltal megóvhatják a szívet.

2. Kiváló a tápanyag-összetétele

A többi gabonához képest több fehérje és zsiradék van benne, ráadásul fontos vitaminok és ásványi anyagok forrása.

3. Tovább érezzük magunkat jóllakottnak

Gazdag rosttartalma miatt sokkal tovább érezzük magunkat jóllakottnak, tehát összességében kevesebb kalóriát fogyasztunk. Ez annak köszönhető, hogy a rostok késleltetik a gyomor kiürülését.

4. Jó hatással van a teljesítőképességre

Kiváló szénhidrátforrás, jó hatással van a teljesítőképességre

Fogyasszuk bátran sportolás vagy edzés előtt, esetleg, ha egy nehéz munkanap van kilátásban.

5. Sokoldalú alapanyag

Nagyon jól variálható gyümölcsökkel, zöldségekkel és húsokkal is. Nemcsak saját zabpelyhet készíthetünk belőle, de például bepanírozhatjuk vele a húst, hozzáadhatjuk a házi gyümölcspüréhez, megszórhatjuk vele a salátánkat is. A reggeli rántotta is sokkal táplálóbb zabbal.

