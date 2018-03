Ezeket az ételeket ne egye reggelire!

Némelyik egészségesnek tűnhet, de sajnos nem az.

Gyakran hallani, hogy a nap legfontosabb étkezése a reggeli, és a legtöbben igyekszünk is betartani, hogy ha nem is királyian, de polgárian megreggelizzünk. Ám mielőtt még azt gondolnánk, hogy bármi megteszi, jó ha tudjuk, hogy a legegészségesebbnek tűnő étel is lehet, hogy rossz választás a nap első étkezéséhez – írja a Mindmegette.

A delish.com egy diabetikus és táplálkozási szakértőt kért fel arra, hogy rendet tegyen a fejekben: mi az, ami teljes értékű reggeli, és mi az, ami nem?

A „mindent lehet – csak mértékkel” elvet szem előtt tartva, egyszer-egyszer természetesen a lenti ételek és italok bármelyike büntetlenül fogyasztható, de naponta, reggeliként – bár némelyik kifejezetten egészséges -, egyik sem elégséges – bocsájtotta előre Pippa Campbell.

1. PIRÍTÓS

Ha a reggelire pirítóst ennénk, a fehér kenyér helyett jobb, ha a teljes kiőrlésű barnát választjuk, hiszen az magasabb rosttartalma miatt jobban és tovább eltelít. Vásárláskor mindig nézzük meg az összetevők listáját, és a lehető legkevesebb adalékanyaggal felpumpált, valóban teljes kiőrlésű barna, és nem csupán barnára színezett pékárut válasszuk.

2. CSAK EGY SMOOTHIE, SEMMI MÁS

Csak egy pohár smoothie-t reggelizni több szempontból is aggályos. Egyrészt a természetes cukrok turmixolás közben, a sejtfalakból kiszakadva ugyanúgy viselkednek, mint a hozzáadott cukor: a szervezetünkbe jutva hamar elég, és nem tesz jót sem a fogaknak, sem az energiaszintnek, valamint veszélyezteti az egészséges testsúlyt is – persze mindezt hosszútávon, mértéktelenül fogyasztva. Ha csak erre vágynánk reggelente, akkor tegyünk kevesebb gyümölcsöt és sok zöld zöldséget – spenótot vagy kelkáposztát – a turmixgépbe, és hogy valamelyest lakató legyen és hosszan eltelítsen, némi növényi alapú fehérjét, például mandulát vagy kesudiót sem árt hozzákanalazni. Esetleg üssünk bele egy nyers tojást is.

3. CUKROZOTT GABONAPEHELY

Az egészséges reggeli beállítja a vércukorszintet, minimalizálja a két étkezés közötti nassolhatnékot, és energiával tölt fel bennünket. Ha cukrozott gabonapelyhet reggelizünk, akkor az, bár megemeli a vércukorszintünket, de sajnos csak nagyon rövid időre, és ha elmúlt a cukor pörgető hatása, fáradtabbak leszünk, mint előtte voltunk. Próbáljunk meg a natúr vagy a minimális cukortartalmú változatot választani ezekből a reggelizőpelyhekből, és persze figyeljünk oda a mennyiségre is: a legtöbb csomagolásán feltüntetik, mennyi belőle az ajánlott adag és annak mennyi a tápanyagtartalma.

4. ÍZESÍTETT INSTANT ZABKÁSA

A zabkása például tökéletes napindító étel, de az előre ízesített, zacskós változatokról már ez korántsem mondható el: az instant zabkása ugyanis általában tartalmaz sót és jelentős mennyiségű cukrot is. Ha nincs kedvünk vagy időnk reggelente a tűzhely felett állva a zabkásánkat kavargatni, akkor vagy vegyünk finom szemű fajtát, amit csak be kell áztatni tejbe, és pár perc múlva bepuhul, vagy készítsünk egyéjszakás zabkását gyümölcsökkel, például banánnal, áfonyával vagy kivivel.

5. MÜZLISZELETEK

Egy átlagos müzliszelet bizony tele van cukorral és vajmi kevés proteint tartalmaz – vagyis, bár azt gondoljuk, de nem sokkal jobb egy sima csokiszeletnél, vagyis egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy reggeliként funkcionáljanak az étrendünkben. Persze van benne sok gyümölcs és zabpehely meg méz, de rengeteg hozzáadott cukor is, ami hirtelen feltolja a vér inzulin-szintjét, és gyulladást is okozhat.

6. DOBOZOS NARANCS JUICE

Minél több eljáráson megy keresztül egy étel, annál többet veszít a tápértékéből. A koncentrátumból visszahigított narancslé például sokkal kevesebb értékes tápanyagot tartalmaz az előállítási technológiának köszönhetően, mint egy pohár frissen facsart lé, a nyers gyümölcsről már nem is beszélve. Emellett rendkívül magas a fruktóztartalma, ami szintén hirtelen vércukorszint-emelkedést okozhat. Együnk narancsot, hagyjuk a narancslevet!

+1 EGY TÁNYÉR SEMMI

Lefekvés előtt nagyon bölcs, ha nem terheljük a szervezetünket étellel – ám ébredés után, túl sokáig élelem nélkül hagyni már kevésbé. Ilyenkor ugyanis hajlamosak vagyunk a túlevésre, ráadásul olyan ételeket választunk, amelyekről ösztönösen tudjuk, hogy gyorsan helyre billentik a bokánknál lévő cukorszintünket: csupa édességet. Ilyenkor sajnos ellassul az anyagcserénk – és vele együtt mi is: kevésbé tudunk koncentrálni, többet hibázunk, a kedvünk is rosszabb – összességében tehát, ha a fenti 6 étel bármelyikét fogyasztjuk reggeli gyanánt, még akkor is sokkal jobbat teszünk magunkkal, mintha semmit nem ennénk!

