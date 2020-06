Ezek a diétás ételek hosszan és azonnal eltelítenek

Olyan szuperételek következnek, amelyek nem csak egészségesek, de azonnal megszüntetik a kínzó éhségérzetet.

Az éhségérzetért, annak ki- és bekapcsolásáért, csak úgy, mint a komplett testi-lelki működésünkért, természetesen hormonok felelnek. Az egyik a ghrelin – közismertebb nevén az éhség – hormon. Neki köszönhetjük, ha úgy érezzük, kong a gyomrunk az éhségtől. A másik – az ellenlábas – egy bizonyos leptin nevű hormon, amely étkezés közben a jóllakottság érzetét küldi az agynak. Ha ez a kettő egyensúlyban van, akkor és annyit eszünk, amikor és amennyire a szervezetünknek szüksége van. Ha diétázunk, nyilván az a szerencsés, ha az előbbi minél később lép működésbe, utóbbi viszont annál hamarabb akcióba lendül. A most következő ételek pont ezt a hatást érik el, ráadásul fogyasztásukkal a hosszan tartó teltségérzet is garantált – írja a Mindmegette.

Tojás

Maga a csoda, erről már többször is esett szó. Ebben a megvilágításban is csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni róla: reggelire inkább tojást enni, mint bármilyen péksüteményt nem csak azért jobb, mert magas proteintartalma eleve elindítja a zsírégetést a szervezetünkben, de jóval később is leszünk éhesek. Egy amerikai kutatás során kiderült ugyanis, hogy azok, akik egy bagelt ettek reggelire, 3 óra elteltével sokkal éhesebbek voltak, mint azok, akik tojást. Sőt, utóbbi csoportnak a kalóriaigénye is jóval kisebb volt a nap további részében.

Zabpehely

A zabpehely rosttartalmának köszönhetően tökéletesen eltelít, és tartósan alacsonyan tartja a gherelin szintet, főleg főzött állapotban. Kijelenhetjük tehát, hogy a legjobb reggeli egy kis zabkása, némi étcsokoládéval, olajos maggal és friss gyümölccsel turbózva: tápláló, hosszan tartó teltségérzetet biztosít, tele van vitaminnal és gyulladáscsökkentő zsírsavval – ráadásul elképesztően finom! A tökéletes hatás érdekében, aki szereti, megszórhatja némi őrölt fahéjjal is, ami szintén a zsírégető hatásáról híres.

Főtt krumpli

Itt az ideje a rehabilitációnak: nem olyan rossz az, mint a híre. Persze, nem mindegy, hogyan készítjük el. Legjobb, ha főzve, legfeljebb egy icicpici olívaolajon pirítva, petrezselyemmel megszórva tesszük. Olyan finom, hogy akár magában is isteni eledel, ráadásul, egy európai tanulmány szerint az egyik leglaktatóbb étel a világon. Egy másik kutatás kiderítette, hogy a főtt burgonya hidegen még hatékonyabb, „eltelítve is karcsúsító” fogás, ugyanis a hideg hatására kikristályosodó keményítő ellenállóbb a gyomorsavval szemben, és miközben a bélrendszerben lebomlik, további zsírégető enzimet termel.

Piros alma

Az alma is jóbarát, távol tartja a doktort, mint tudjuk. Magas rosttartalmú gyümölcs, így hamar eltelít, és ha kifejezetten édes, piros változatot fogyasztunk, az a gyomorsavat sem küldi az egekbe, de a vércukor szintet szépen megemeli, így szuperhatékony farkasétvágy ellen. Ha ez nem lenne elég, kiderítették azt is, hogy a nálunk is jól ismert Pink Lady fajta a legmagasabb antioxidáns-tartalmú alma mind közül, de úgy általánosságban elmondható ez a piroshéjúakról, mint a jonatán, a starking vagy az idared.

Olajos magvak

Az olajos magvak a tökéletes kombinációi mindannak, amire a szervezetünknek szüksége van: rost, fehérje, zsír éppen a megfelelő arányban van mindegyikben, így nem csoda, hogy miközben hamar eltelítenek, hosszan tarató energiával töltenek fel. Így kevesebb kedvünk támad mást nassolni a következő főétkezésig. Egy bő marék mandula vagy kesudió uzsonna gyanánt vagy sótlan földimogyoró, és a ghrelin hormon termelését máris visszaszorítottuk, miközben alig vittünk be kalóriát: 45-50 darab pisztácia 159 kalória, míg 22 szem mandula mindössze 170 kalória. A legjobb az, ha a rostos salátáinkat turbózzuk fel a magokkal, így egyszerre biztosítjuk a megfelelő mennyiségű fehérje és zsír bevitelét.