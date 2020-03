Ez kell ahhoz, hogy ne őrüljünk meg otthon a járvány idején

Fontos, hogy szellemileg és fizikálisan sem szabad elengednünk magunkat.

Egyre többen maradnak otthon, hogy megállítsák, lelassítsák a koronavírus terjedését. Pár napig mindenki élvezni tudja az otthonlétet, de ebben az esetben valószínűleg hetekről, hónapokról lesz szó.

Az Origo utánajárt, hogyan bírhatjuk ki ezt az időszakot úgy, hogy ne őrüljünk meg a négy fal között. Gaál Viktor pszichológus szerint szellemileg és fizikálisan sem szabad elengednünk magunkat. Mindig kell, hogy legyen célunk, és jobban járunk, ha előre megtervezzük a napjainkat.

Tamás Gergő személyi edző pedig az otthoni mozgásra hívta fel a figyelmet, és arra, hogy vigyázzunk, mit eszünk.

A vírus miatt nincsenek nyitva a szórakozóhelyek, nem tudunk elmenni színházba és moziba sem, a boltok többsége délután bezár. Több munkahelyen is otthoni munkára álltak át, az óvodák, iskolák és egyetemek ajtaja is bezárult. Szóval, ha nem javasolná minden hatósági szerv, hogy mindenki maradjon otthon, akkor sem lehetne sok mást csinálni. Várhatóan a helyzet fokozódni fog a csoportos megbetegedésekkel, ami még egy ok arra, hogy otthon maradjunk.

Egyszerűnek tűnik, de heteken keresztül eléggé megterhelő lehet.

Gaál Viktor pszichológus szerint az első és legfontosabb az, hogy legyenek céljaink. Amint valakinek nincsenek céljai, bajba kerülhet.

Ahogy elvesztette a célokat, és feladja, akkor az még az immunrendszerre is hatással van és a személyiség is széteshet

– mondja az Origónak a pszichológus.

A célok mentén pedig létre kell hozni egy jól bejáratott napi rutint. Például kezdjünk bele abba, amit eddig nem tudtunk megcsinálni.

Azt mondja, osszuk be, hogy mikor játszunk, dolgozunk, mozgunk, ezt a három dolgot jól lehet rotálni.

A szülőknek kifejezetten nehéz lesz megoldani a mostani helyzetet, hiszen a gyerekek is otthon vannak és a munkával is foglalkozni kell.

Az lehet a legjobb megoldás, ha beosztják, hogy ki mikor van a gyerekkel. Az egyikük tud pihenni, amíg a másik lefoglalja a gyerekeket. Délelőtt az egyik szülő, délután meg a másik

– mondja a szakember.

A gyerekekkel akár játszhatunk is, de hasznos lehet, ha megpróbáljuk bevonni őket a házimunkába. Emellett nagyon fontos, hogy elmagyarázzuk nekik, természetesen az ő szintjükön, hogy most mi történik. Meg kell, hogy értsék, hogy mennyire komoly ez a szituáció.

Amit a legkevésbé ajánl a pszichológus az az, hogy a gyereket ültessük le a tévé elé és hagyjuk ott.

Kiemeli, hogy legyenek programjaink. Ha ki tudunk menni a házból, sétáljunk egyet, ha nem, mozogjunk bent.

Azoknak lehet a legnehezebb ez az időszak, akik egyedül vannak otthon.

Ha egy embert bezárunk egy szobába 24 órára, akkor már hallucinációi is lehetnek, és elkezdődik a valóságtorzulás

– szögezi le Gaál Viktor.

Szerinte aki teheti, az inkább menjen olyan helyre, ahol páran együtt tudnak lenni, mert az a legrosszabb, ha valaki egyedül bezárkózik.

A pécsi klinikáról megszökött férfi esete is tipikusan ennek a következménye. Nem bírta a feszültséget, kikattant a felelősségvállalás, le kellett vezetnie a feszültséget, ezért elment inni.

Egy hétig lehet chatelni, online játékokat játszani, olvasni, de később már az sem lesz megoldás. Az ember annyira szociális lény, hogy folyamatosan ingerlésre van szüksége.

Fontos lenne, hogy az ember ne legyen egyedül, de napi 1-2 órára el tudjon vonulni hogy magára zárhassa az ajtót.

Hogy nézhet ki egy jól működő napi rutin?

A pszichológus felvázolt egy olyan napi rutint, amivel talán könnyebben átvészelhetjük ezt az időszakot:

Az első a testmozgás, legyen valami, amit közösen tudunk tenni reggel a családdal, például tornázzunk vagy sétáljunk. Utána a gyerekeknek jöhet némi tévézés, mondjuk félóra vagy egy óra. „Addig a szülők is el tudnak lenni magukban” – mondja.

Aztán jöhet a közös játék az egyik szülővel, miközben a másik dolgozhat vagy pihenhet. Utána el lehet készíteni az ebédet, majd evés után következhet egy kis pihenő.

Később olyan munkákat kell elvégezni, amire most van lehetőség, például ki lehet takarítani a házat, vagy el lehet végezni a kerti munkákat. Bármi hasznos lehet, a lényeg az, hogy érezzük, hogy dolgozunk. Van haszna annak, amit teszünk.

Utána újra lehet játszani, és következhet a vacsora, majd a szokásos esti rutin.

Hogyan tarthatjuk formában a testünket?

A koronavírus veszélye miatt a konditermek többsége is bezárt vagy be fog zárni a napokban. Ennek ellenére is fontos, hogy

fenntartsuk az egészségünket, ezért otthon sem szabad ellustulni.

Tamás Gergő személyi edző szerint az a legfontosabb, hogy ne kezdjünk el összevissza enni mindent, figyeljünk a megfelelő étkezésre.

Ha nincsenek otthon megfelelő eszközök, akkor teljesen megteszik a klasszikus otthoni tárgyak is, mint például a felmosó nyél, a vizes palack, a törölköző. Ezekkel lehet helyettesíteni kézi súlyzókat, rudakat

– mondja az edző. Ezen kívül ott vannak a megszokott gyakorlatok, amiket otthon is könnyen meg lehet csinálni:

fekvőtámasz, guggolás, kitörés.

Tamás Gergő felhívja a figyelmet arra, hogy most a sok szabadidő miatt

beleeshetünk abba a hibába, hogy az interneten olyan videók segítségével edzünk, amelyek nem a mi szintünk.

Persze jelen helyzetben nagyon sokat segíthet az internet, hiszen ott konkrét órákat is végigmozoghatunk,

de figyelni kell arra, hogy a magunk szintjéhez válasszunk edzésformát és intenzitást.

Azok, akik eddig nem edzettek, de most szeretnék elkezdeni, sok online személyi edzés közül is válogathatnak, ahol egy edző, személyre szabottan egy emberrel foglalkozik úgy, hogy ő közben otthon van.

Ez szakmailag nem lesz olyan színvonalú, mint a személyes edzés, és nagyon nehéz egy új vendégnek online edzéseket tartani, de a jelenlegi helyzetben nagyon is van létjogosultsága

– teszi hozzá az edző.