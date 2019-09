Elektromos hajtást fejlesztett a VW egy régi klasszikusba

A Volkswagen e-up! motorját és akkumulátorát építették be elsőként egy Bogár kabrió karosszériájába.

Úgy tűnik a Volkswagen nem tudja elengedni a Bogarat, nemrég leállt ugyan az MQB-alapú modell sorozatgyártása, de most egy új elektromos Bogarat mutattak be. Nem arról van szó – egyelőre? –, hogy az MEB alapon hozzák vissza a retró megjelenést, hanem egy ős-Bogár elektromossá építését segítették – számol be az Autó-Motor.

A Volkswagen e-up!-ban használt

villanymotor, vezérlőelektronika és akkumulátor került a több mint 80 éves konstrukcióba.

Az utólagos átalakításokkal ellentétben nem tartották meg a kézi kapcsolású váltót, hanem a 82 LE/160 Nm villanymotort a fogaskerék-áttétellel együtt építették az alváz végébe – írja a lap.

Kompakt az új hajtás, így az egykori motorházfedél alatt is csomagtartót találunk. Amíg az elektromos töltő-csatlakozót a felhajtható jobb hátsó lámpa alá rejtették, a padló alá épített akkumulátorról (36,8 kWh kapacitású a 14 darab, egyenként 2,6 kWh kapacitású modulból összeállított telep) azonban árulkodik a vaskos küszöb.

Ennek az átalakításnak az előnye, hogy van érdemi fékenergia-visszatermelés,

így 200 km feletti hatótávolságot lehet realizálni egy feltöltéssel, ami akár villámtöltés (6900-8200 euró ez a töltőberendezés) is lehet CCS-csatlakozón keresztül.

Az 1280 kg-ra emelkedett tömeg miatt módosították a felfüggesztést, a nagyobb teljesítmény pedig fejlettebb fékrendszert követelt meg – az 50 km/órás teljesítményt 4, a 80 km/órát kicsivel több, mint 8 másodperc alatt éri el az elektromos Bogár – tudta meg az Autó-Motor.