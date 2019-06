Csontritkulást okozhat a nőknél egy gyakori kozmetikai összetevő

A fertőtlenítőszernek számos nem kívánt hatása van, így az Európai Unió betiltotta az élelmiszerekkel érintkező termékekben való használatát.

Egy friss tanulmány szerint növeli a csontritkulás kialakulásának esélyét a nőknél a fertőtlenítőszer, amely többféle fogkrémben és folyékony szappanban is megtalálható – írja a hirado.hu.

A kutatás azt az eredményt hozta, hogy azoknál a nőknél, akiknek több triklozán jut a szervezetébe, amelyet korábban a bélrákkal és az antibiotikum-rezisztenciával hoztak összefüggésbe, nagyobb eséllyel alakul ki csontbetegség – olvasható a brit The Telegraph hírei közt.

A csontritkulás, mely elsősorban a nőket érinti, a csont mennyiségének, minőségének és működésének romlását jelenti, illetve gyakorta jár csonttörésekkel.

A triklozánnak, mely egy baktérium- és gombaellenes fertőtlenítőszer, számos nem kívánt hatása van, így az Európai Unió betiltotta az élelmiszerekkel érintkező termékekben való használatát, a kozmetikumokban azonban továbbra is megtalálható, mint összetevő.

A fogkrémeken és szappanokon kívül dezodorokban, szájvizekben, tusfürdőkben, sőt még ruhákban, konyhai termékekben, bútorokban és gyermekjátékokban is fellelhető.

A tanulmányban, melyet a The Jopurnal of Clinical Endocrinology and Metabolism tudományos lapban publikáltak, 1848 a kutatásban részt vevő nő adatait elemezték, és azoknak, akiknek a vizeletében nagyobb arányban volt kimutatható a triklozán, nagyobb eséllyel voltak csontproblémáik.

A tanulmány szerzője, Li Yingjun a kínai Hangzhou Medical College School of Public Health egyetemről azt mondta, laboratóriumi vizsgálatokban kimutatták, hogy a triklozán káros hatással lehet a csontok ásványanyag tartalmára, de a triklozán és a csontok egészségének kapcsolatáról még kevés érdemi tudással rendelkeznek.

