Családja védelmében gyerekei lombházába költözött egy amerikai orvos: a texasi Corpus Christiben élő és munkája során koronavírusos betegeket is kezelő Jason Barnes már három hete él a kert végében álló fára épített házikóban.

A két kórház sürgősségi osztályán is dolgozó kétgyermekes apa és férj a helyi lapnak elmondta, hogy a kórházba különböző sérülésekkel érkező betegeket kezelt, akikről kiderült, hogy megfertőződtek koronavírussal. Ezért izolálta magát családjától.

A meglehetősen jól felszerelt lombházban még klímaberendezés is van, Barnes a 6 és 9 éves fiai számára kialakított emeletes ágyban alszik. Kempingvécét is beszerzett a házhoz, a családi ház wifije pedig éppen elér a kert végébe is.

Fiait a családi ház üvegajtaján keresztül, valamint a magasból láthatja csak. „Minden nap elmondják, hogy hiányzom nekik” – mondta Barnes.

A férfi reméli, hogy április végére visszaköltözhet családjához. Mint mondta, a hatóságok előírásait követi, de a végső döntés a feleségéé.

